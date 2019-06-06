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林志玲嫁日本人…網驚：黑澤志玲！　閃婚AKIRA微博爆了

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲6日發出聲明，宣布與小7歲日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，她本人也透過各大社群網站報喜，消息一出震驚整個演藝圈，就連微博也出現紅色「爆」字，顯見女神閃婚消息相當震驚，其中男方身份一曝光，更是讓不少網友立刻聯想、好奇她是否會改名為「黑澤志玲」。

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▲林志玲閃嫁AKIRA，微博「爆」了。（圖／翻攝自林志玲、AKIRA臉書）

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▲林志玲閃嫁AKIRA。（圖／翻攝自林志玲、AKIRA臉書）

由於AKIRA（黑澤良平）是日本人，在日本結婚後，依照習俗女生大多會改名、冠夫姓，因此如果林志玲遵循當地習俗，便會改為「黑澤志玲」，不過這並非強硬規定，她本身有權利可以選擇不改姓。至於婚後是否冠夫姓？雙方目前尚未有相關回應。

事實上，林志玲出道超過20年，擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，是不少人心目中的女神。她過去與言承旭情纏多年，先前還曾拍到兩人一起現身馬來西亞，沒想到如今傳出結婚消息，新郎另有其人，讓不少粉絲震驚不已。

▲林志玲閃嫁AKIRA，微博「爆」了。（圖／翻攝自微博）

▲林志玲閃嫁消息讓微博「爆」了。（圖／翻攝自微博）

林志玲除了曬出夫妻合照，同時也PO出一封親筆信，宣布與男方共組家庭：「我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。」

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝自微博攝）

▲林志玲夫妻合照。（圖／翻攝自微博）

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