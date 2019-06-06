唐綺陽1年前直斷「林志玲會嫁掉」！　神預言成真…網讚爆：不愧國師

記者韓景樺／綜合報導

「第一名模」林志玲宣告閃嫁小7歲的日本男團「EXILE」AKIRA，消息一出震驚演藝圈，不少圈內好友都紛紛發文恭喜。星座專家唐綺陽去年曾鐵口直言林志玲2019年有婚運，6日獲知仙女出嫁後也驚喜發文，笑說萬萬沒想到「志玲姐姐就這麼去登記了」，「神預言」成真讓網友佩服大讚：「不愧是國師！」

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▲林志玲2018年上唐綺陽直播被預言會嫁掉。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

44歲的林志玲戀情和婚事都備受關注，2018年8月她上唐綺陽的直播時，國師曾篤定預言：「2019年尾婚運開始，2020年成。」更對伸出手和自己打勾勾的林志玲說：「我都講出來了，妳再嫁不出去，就是妳的問題！」讓林志玲甜笑回了句「會努力幸福」。

當時唐綺陽還堅定地預言對的人即將找到她，讓林志玲很雀躍，沒想到事隔不到1年，就傳出林志玲喜嫁37歲的日本男星AKIRA。唐綺陽6日也在臉書發文，稱自己和大家一樣跌破眼鏡，但仙女結婚的消息還是讓她開心不已。

唐綺陽表示，「去年算是罕見很大膽的（地）預言了射手的志玲2019年有正桃花，也能嫁出去，而且原本照流程走，我心想也要2020才能辦婚禮吧...萬、萬、沒、想、到！！志玲姐姐就這麼直接去登記了！」大讚林志玲簡直帥氣爆表。

▲唐綺陽驚喜發文祝福林志玲。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）

不只送上滿滿恭喜，唐綺陽也笑說自從大膽預言之後就沒睡好，熬到眼袋都冒出來，「現在，我終於可以好好睡了」。國師的神預言也讓不少網友嘆服，不少網友也說看到新聞的第一時間就想起她的預言，更說「老師的預言我印象很深刻」、「國師真的沒學過通靈嗎？準爆了」、「國師果然名不虛傳」。

▲網友也大讚唐綺陽預言超準確。（圖／翻攝自Facebook／唐綺陽占星幫）