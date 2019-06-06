看完五月天電影只跪求「一件事」　相信音樂聽到答應了！

記者林映妤／台北報導

五月天第3部演唱會電影《五月天人生無限公司》數十萬場「演唱會」在全球各地戲院上映，觀眾到電影院搶打卡，但許多人看完電影後，都上網直說唯一遺憾是顧慮到其他觀眾感受，不敢在電影院裡拿著螢光棒，跟著五月天一同大聲合唱，憋到要內傷！

▲《五月天人生無限公司》演唱會電影。（圖／相信音樂提供）

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因此相信音樂與電影院合作在 6月7日到9日端午連續假日推出41場影廳螢光棒互動體驗場，重現演唱會上互動螢光棒嗨唱體驗。結果Atmos 3D影廳螢光棒互動體驗場一推出就完售，其他場次反應熱烈，影院緊急追加場次，44場演唱會在北中南進行，讓歌迷能盡情揮舞螢光棒大聲唱到過癮！

五月天演唱會電影以極緻規格呈現，影、音比真實還真實，比搖滾區還接近五月天，極致精美的立體感畫面、64聲道的超高解析度高音質聲音設定，帶給觀眾一場無與倫比的沈浸式視聽盛宴。Atmos音效彷彿五月天搭著你的肩，在你耳畔唱著，零距離「超夢幻搖滾區」感受一場超立體搖滾演唱會。

▲▼《五月天人生無限公司》推出「螢光棒場」。（圖／相信音樂提供）



螢光棒互動體驗場反應熱烈，各城市歌迷敲碗體驗，場次將陸續增加中，更多五月天3D演唱會電影《五月天人生無限公司》相關訊息，請密切關注五月天及相信音樂官網、官方臉書粉絲團及官方微博。