快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

記者陳芊秀／綜合報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「EXILE」AKIRA閃婚，並同時在台灣、日本發表聲明，震驚娛樂圈。兩人2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，並在2018年開始交往半年，經紀公司表示，雙方先在6日在台灣、也在日本東京辦理結婚登記。

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▲林志玲。（圖／翻攝自林志玲臉書）

▲AKIRA。（圖／翻攝自IG／AKIRA）

林志玲和AKIRA是相差7歲的姐弟戀，更從好友變成夫妻，「我們是多年的好朋友，時間讓倆人的羈絆加深，從去年就以結婚為前提交往」，談到老公則說「他是一個爽朗、溫暖，有男人味又有孩子氣的人。」

AKIRA向日媒發表結婚感言：「我們互相吸引對方，強烈希望能夠成為彼此人生的伴侶，從去年交往到現在，兩人感情越來越好，也越來越契合。」事實上，6月6日是他13年前加入「放浪兄弟」的紀念日，因此結婚也選在這一天辦理登記。

▲林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁》相識，8年好友變夫妻。（圖／翻攝自日網）

AKIRA本名黒澤良平，2004年以舞者出道，2006年加入男團「EXILE」，曾主演新版《GTO麻辣教師》，當時曾因拍攝特別篇來台。他2011年和林志玲合作舞台劇《赤壁～愛》，並扮演軍師周瑜，2人在舞台上有相當多愛情戲互動，多年後更燃生愛火，最後感情修成正果。

林志玲2008年因演出吳宇森電影《赤壁》踏入影壇，同時走紅全亞洲，2010年演出日劇《月之戀人》，搭檔男神木村拓哉，劇中用中、日文雙聲帶說台詞，擄獲大批日本觀眾。

▲▼AKIRA曾來台拍《GTO》，和林志玲合作舞台劇扮演夫妻。（圖／翻攝自日網）

▲林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁》相識。（圖／翻攝自日網）



【AKIRA聲明全文】

平日承蒙大家照顧。

今日想跟大家報告一件個人私事。我與林志玲小姐於6月6日結婚了。

自8 年前共同主演舞台劇「赤壁 ~愛~」時相識，我與志玲小姐便一直維持著友好情誼。去年底開始的交往，更加深了我們的堅定感情，認定對方是可攜手共度餘生的伴侶。

在忙碌的工作中，志玲小姐總是把家人和身邊的人放在第一順位，並透過各式活動，對支持她的粉絲們，給予熱情回應。我看著她，每天付出很多的愛與勇氣，那懷抱著強烈責任感和溫暖的個性，深深吸引了我。

不論任何時刻，都以笑容接受我、包容我。那份溫柔，更讓我真心渴望，能帶給她最大的幸福。

雖然自己還有需要成長的地方，但我今後一定會好好珍惜她與她的家人。

謝謝大家至今給予我的一切。身為一位表演者，我將更加自覺、更加負責，並不忘初心地精進自己的演藝之道，以帶給大家更多更好的作品，回報大家平日的支持。

今後也請大家多多指教。

令和元年6月6日

EXILE AKIRA