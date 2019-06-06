「在不瘋狂」比熊遇詭異國術館拿按摩棒整骨！　「骨盆位移變形」淚：我要癱瘓了…

記者張筱涵／綜合報導
網紅「在不瘋狂就等死」成員比熊（陳又禎）上周因為膝蓋脫臼，一直有固定在蘆洲看診恢復得還算不錯，怎料3日時因為時間上來不及回到蘆洲，決定就在附近找一間網路上評論很好的國術館就診，沒想到被整骨完後腳痛到睡不著。
▲比熊身材姣好又有甜美臉蛋廣受歡迎。（圖／翻攝自比熊IG）
比熊上周膝蓋脫臼，連續3次都在同一間位於蘆洲診所復健，只是5日行程緣故沒辦法即時回到蘆洲就在附近找了評價很好的國術館，沒想到「沒看沒事，看完出大事」，被國術館師傅整骨後回到家腳肌肉萎縮完全無法站直，整隻右腳到骨盆上方部分都超痛，完全無法入睡。
隔天一早比熊就趕緊前往蘆洲診所找固定就診治療的阿伯，一路上腳無法使力所以也沒辦法正常走路，結果到診間後都還沒說詳細狀況，對方一看到她就說「幫妳喬的（應為得）好好的，怎麼變形了？」原來她骨盆整個位移跑掉，趕緊再讓信任的阿伯喬，整個療程痛到眼淚狂飆心想：「FXXX怎麼那麼痛，真的痛到很想發飆，很生氣自己為什麼不乖乖回蘆洲！」
藉由這個慘痛經驗，比熊想跟粉絲分享看醫生要選擇信任的人，網路上的評價不代表醫術高明，而且她還是第一次看到有人收費不低還用按摩棒治療的，雖然當下其實有起疑但她還是相信術業有專攻，結果卻讓病情惡化更加痛苦，嚇到以為自己就要癱瘓了：「那種無助感與恐懼感，真的是無法用言語來形容。」
▲比熊呼籲粉絲看醫生真的要謹慎。（圖／翻攝自比熊IG）
【比熊IG全文】
關於就醫這件事，你不可輕忽的事
尤其是「喬骨頭」，真的不要拿命來開玩笑
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以下是熊哥碎碎唸
上週我的膝蓋脫臼
連三次都是在蘆洲看診
膝蓋傷康復的算不錯
但前天因為有事
來不及回蘆洲
所以當下決定在附近找診所看
然而選了一間網評很好的國術館就診
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沒看沒事，看完出大事
當天被國術館的師傅喬完骨
回到家無法站直，腳肌肉萎縮
整夜整隻右腳刺痛到骨盆上
根本痛到無法入眠
今天一早趕緊回蘆洲診所找阿伯
我無法正常走路，腳無法使力
回診阿伯看到我馬上叫我先站直
看到我無法站直，我正要開口
他就馬上驚呼「幫你喬的好好的，怎麼變形了？」
骨盆的地方整個位移跑掉了
阿伯趕緊幫我治療
當下邊喬眼淚邊狂噴
Fuck怎麼那麼痛
真的痛到很想發飆
很生氣自己為什麼不乖乖回蘆洲
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今天看完醫生
我覺得我要來跟大家分享
真心覺得看醫生真的要選擇信任的人
網評推薦不代表真的醫術高明
我第一次看到用按摩棒來治療
然後收費還不低....
但術業有專攻，我當下也不疑有他...
只是沒想到診治完我沒好轉
反而行走的更加艱難
昨天整夜的煎熬
我認真以為我會癱瘓
那種無助感與恐懼感
真的是無法用言語來形容
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God我的復健之路要拉長了
近期要乖乖的養腿傷了
難瘦香菇