「在不瘋狂」比熊遇詭異國術館拿按摩棒整骨！　「骨盆位移變形」淚：我要癱瘓了…

記者張筱涵／綜合報導

網紅「在不瘋狂就等死」成員比熊（陳又禎）上周因為膝蓋脫臼，一直有固定在蘆洲看診恢復得還算不錯，怎料3日時因為時間上來不及回到蘆洲，決定就在附近找一間網路上評論很好的國術館就診，沒想到被整骨完後腳痛到睡不著。

▲比熊身材姣好又有甜美臉蛋廣受歡迎。（圖／翻攝自比熊IG）

請繼續往下閱讀...

比熊上周膝蓋脫臼，連續3次都在同一間位於蘆洲診所復健，只是5日行程緣故沒辦法即時回到蘆洲就在附近找了評價很好的國術館，沒想到「沒看沒事，看完出大事」，被國術館師傅整骨後回到家腳肌肉萎縮完全無法站直，整隻右腳到骨盆上方部分都超痛，完全無法入睡。

隔天一早比熊就趕緊前往蘆洲診所找固定就診治療的阿伯，一路上腳無法使力所以也沒辦法正常走路，結果到診間後都還沒說詳細狀況，對方一看到她就說「幫妳喬的（應為得）好好的，怎麼變形了？」原來她骨盆整個位移跑掉，趕緊再讓信任的阿伯喬，整個療程痛到眼淚狂飆心想：「FXXX怎麼那麼痛，真的痛到很想發飆，很生氣自己為什麼不乖乖回蘆洲！」

藉由這個慘痛經驗，比熊想跟粉絲分享看醫生要選擇信任的人，網路上的評價不代表醫術高明，而且她還是第一次看到有人收費不低還用按摩棒治療的，雖然當下其實有起疑但她還是相信術業有專攻，結果卻讓病情惡化更加痛苦，嚇到以為自己就要癱瘓了：「那種無助感與恐懼感，真的是無法用言語來形容。」

▲比熊呼籲粉絲看醫生真的要謹慎。（圖／翻攝自比熊IG）

【比熊IG全文】

關於就醫這件事，你不可輕忽的事

尤其是「喬骨頭」，真的不要拿命來開玩笑

-

以下是熊哥碎碎唸

上週我的膝蓋脫臼

連三次都是在蘆洲看診

膝蓋傷康復的算不錯

但前天因為有事

來不及回蘆洲

所以當下決定在附近找診所看

然而選了一間網評很好的國術館就診

-

沒看沒事，看完出大事

當天被國術館的師傅喬完骨

回到家無法站直，腳肌肉萎縮

整夜整隻右腳刺痛到骨盆上

根本痛到無法入眠

今天一早趕緊回蘆洲診所找阿伯

我無法正常走路，腳無法使力

回診阿伯看到我馬上叫我先站直

看到我無法站直，我正要開口

他就馬上驚呼「幫你喬的好好的，怎麼變形了？」

骨盆的地方整個位移跑掉了

阿伯趕緊幫我治療

當下邊喬眼淚邊狂噴

Fuck怎麼那麼痛

真的痛到很想發飆

很生氣自己為什麼不乖乖回蘆洲

-

今天看完醫生

我覺得我要來跟大家分享

真心覺得看醫生真的要選擇信任的人

網評推薦不代表真的醫術高明

我第一次看到用按摩棒來治療

然後收費還不低....

但術業有專攻，我當下也不疑有他...

只是沒想到診治完我沒好轉

反而行走的更加艱難

昨天整夜的煎熬

我認真以為我會癱瘓

那種無助感與恐懼感

真的是無法用言語來形容

-

God我的復健之路要拉長了

近期要乖乖的養腿傷了

難瘦香菇