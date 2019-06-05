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沈玉琳曝化妝師按摩頭部穴道　賀一航痛到哀爸叫母

記者蕭雅玲／台北報導

64歲的賀一航因大腸癌離世，沈玉琳與他一起主持中視《我愛冰冰Show》節目，今（5日）特地到靈堂前上香，他表示，錄影空檔在休息室時，賀一航還請梳化師幫忙按摩頭部穴道，「但按到他哀爸叫母，我那時覺得有點古怪，不可能他痛到叫成那樣。」

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▲▼0605 賀一航靈堂-沈玉琳。（圖／記者黃克翔攝）

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▲沈玉琳因節目與賀一航熟識。（圖／記者黃克翔攝）

沈玉琳20年前製作過賀一航的節目《彩虹假期》，近期再度因合作節目而熟識。他表示，與賀一航合作雖然短暫，「但他把我當徒弟看，因我很欠缺秀場經驗，他還教我要如何鋪哏！」而上周賀一航缺席錄影，還傳訊息問沈玉琳錄影好不好，有沒有多講笑話，他也立即回覆說：「等你一起吃午餐！」因為賀一航蠻挑食，所以每次錄影時，沈玉琳還請助理在西門町張羅吃的東西，而他生前最喜歡吃的就是西門町的楊桃汁。

他透露，賀一航今年主持工作很穩，也有一個新節目在談，以及戲劇的邀約，讓他收入變得比較穩定，所以才想換房、換車給老婆住，沒想到老婆Judy反對，但賀一航卻很調皮，以沈玉琳的名義，再用自己手機傳訊息給老婆用講的說：「給賀大哥買車，拜託啦給他一點鼓勵，我是玉琳！」看在沈玉琳眼裡，覺得賀一航是個很有童心的大哥。

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