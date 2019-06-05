暮光女襯衫鈕釦開到肚臍！　 裡面完全沒穿「2圓球被看光」

記者傅家妤／綜合報導

「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）以《暮光之城》電影系列一砲而紅，自2016年公開出櫃後，作風也變得越來越大膽，堅持自我，展現出將最真實的一面，近來她為某知名品牌站台，身穿透視白襯衫，並將鈕扣開到肚臍，最讓人驚訝的是她裡面完全沒穿，大方露出渾圓雪乳，讓大家看傻了眼。

▲克莉絲汀史都華性感穿著讓人看了鼻血直流。（圖／翻攝自IG／lindseybyrnes）

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克莉絲汀史都華近來到南韓參加知名品牌香奈兒的時尚活動，她這次的造型與過去有非常大的不同，只見她頂著一頭黑金色相間的短髮，超猛黑色煙燻眼妝搭配上被漂染成了淺金色眉毛，雙眼變得非常出色，頗有搖滾歌手的風範。

▲克莉絲汀史都華拍照一半，索性把第一顆鈕扣都打開了。（圖／CFP）

而最讓人意外的是，她的穿著打扮也非常性感，以黑色短皮褲搭配白色薄襯衫，還把胸前鈕扣全開到了肚臍的部位，從側面看過去，可以發現她內裡沒穿內衣，拍照時還直接把原本扣住的第一顆鈕扣打開，東西半球全都被看光，加上襯衫材質非常薄，隱約還可看出整個胸形，尺度大開讓眾人看了鼻血直噴。

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