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蔡依林第一秒「沒認出孫盛希」　下秒暖舉讓她感動好久！

記者關韶文／台北報導

歌手孫盛希一口氣入圍5項大獎，前幾天在Hito後台遇見蔡依林，蔡依林第一時間沒認出她，後來孫盛希遞上自己的專輯後，蔡依林開心說了，「恭喜你哦～」簡單一句話，就讓孫盛希開心好久。

▲▼孫盛希金曲入圍茶會。（圖／記者張一中攝）

▲ØZI替孫盛希金曲入圍茶會加持。（圖／記者張一中攝）

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孫盛希不諱言自己最想得到的就是女歌手，「這就是我歌手生涯中最大肯定！」被問到哪一位是最大勁敵，孫盛希則笑說，「每一位都太厲害了，我都有去聽，大家情感表達各有特色。」獲得蔡依林鼓勵後，孫盛希感動好久，「那句話讓我覺得他沒有在意誰贏或輸，我就感動到現在。」

▲▼孫盛希。（圖／翻攝孫盛希臉書／記者林敬旻攝）

▲孫盛希開心獲得蔡依林打氣。（圖／翻攝孫盛希臉書／記者林敬旻攝）

金曲倒數一個月，孫盛希和團隊已經在討論如何慶功，不論最後拿下幾個獎項，都一定會和同事好好慶祝，至於男友則確定缺席，「本來他有問說要不要趕來，但是他後面還要出國，我就想說不要這麼累了。」

▲▼孫盛希金曲入圍茶會。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫盛希舉辦金曲入圍茶會。（圖／記者張一中攝）

▲▼孫盛希金曲入圍茶會。（圖／記者張一中攝）

孫盛希和男友愛情長跑七年，目前沒有結婚計劃，原訂28歲想要結婚的孫盛希，今年已經到了預設的適婚年齡，不過她則說，「現在覺得32歲可能可以，因為我在工作上越來越有勁，一直想要衝！」

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