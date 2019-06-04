小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈

記者韓景樺／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）跟老公許雅鈞（Mike）結婚近14年，婚後陸續誕下3個可愛女兒，忙工作也不忘兼顧家庭的她，經常透過社群網站分享日常，吸引不少粉絲關注。4日她跟風玩起「變性」濾鏡，秒變男兒身的她自認和老公有夫妻臉，想不到照片一PO出，卻有粉絲發現她撞臉其他男星，意外笑翻眾人。

▲小S和老公結婚超過10年依舊感情很好。（圖／翻攝自IG／小S）

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▲李㼈。（圖／記者張一中攝）

小S和老公結婚超過10年，夫妻感情卻依舊甜蜜，大方的她也常在社群網站上PO出和老公的互動閃照，讓網友羨慕不已。4日她玩起最近很夯的修圖APP「Snapchat」，更套用了女變男的濾鏡自拍，拍出來的結果額頭方正、眉毛濃密，還長出超MAN的鬍渣，讓她看了成果也大呼和老公有夫妻臉，更PO出2人的自拍照做對比，直言：「好恐怖！」

▲小S玩修圖APP，意外發現自己和老公有夫妻臉。（圖／翻攝自IG／小S）

沒想到不少網友看了照片後覺得眼熟，仔細想想才發現男版的小S「比較像李㼈」，此話一出，陸續有網友分享自己認為和小S撞臉的男星，包括明道、吳亦凡、黃嘉千老公夏克立，甚至還有人說像NBA球星錢德勒，讓網友忍不住「笑到飯都噴出來」。

▲小S用鬍渣濾鏡後被說長得男星李㼈。（圖／翻攝自IG／小S）