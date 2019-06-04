ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈

記者韓景樺／綜合報導

藝人小S（徐熙娣）跟老公許雅鈞（Mike）結婚近14年，婚後陸續誕下3個可愛女兒，忙工作也不忘兼顧家庭的她，經常透過社群網站分享日常，吸引不少粉絲關注。4日她跟風玩起「變性」濾鏡，秒變男兒身的她自認和老公有夫妻臉，想不到照片一PO出，卻有粉絲發現她撞臉其他男星，意外笑翻眾人。

▲▼小S和老公結婚超過10年依舊感情很好。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S和老公結婚超過10年依舊感情很好。（圖／翻攝自IG／小S）

請繼續往下閱讀...

▲▼李㼈出席八大電視《一起幹大事》、《90後的我們》開鏡記者會。（圖／記者張一中攝）

▲李㼈。（圖／記者張一中攝）

小S和老公結婚超過10年，夫妻感情卻依舊甜蜜，大方的她也常在社群網站上PO出和老公的互動閃照，讓網友羨慕不已。4日她玩起最近很夯的修圖APP「Snapchat」，更套用了女變男的濾鏡自拍，拍出來的結果額頭方正、眉毛濃密，還長出超MAN的鬍渣，讓她看了成果也大呼和老公有夫妻臉，更PO出2人的自拍照做對比，直言：「好恐怖！」

▲▼小S玩變臉濾鏡，意外發現自己和老公有夫妻臉。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S玩修圖APP，意外發現自己和老公有夫妻臉。（圖／翻攝自IG／小S）

沒想到不少網友看了照片後覺得眼熟，仔細想想才發現男版的小S「比較像李㼈」，此話一出，陸續有網友分享自己認為和小S撞臉的男星，包括明道、吳亦凡、黃嘉千老公夏克立，甚至還有人說像NBA球星錢德勒，讓網友忍不住「笑到飯都噴出來」。

▲▼男版的小S被說長得男星李㼈。（圖／翻攝自IG／小S）

▲▼男版的小S被說長得男星李㼈。（圖／翻攝自IG／小S）

▲小S用鬍渣濾鏡後被說長得男星李㼈。（圖／翻攝自IG／小S）

推薦閱讀

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

太蒂徐驚喜合體！　太妍站蒂芬妮身邊…入鏡不到10秒突崩潰

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

小S, 徐熙娣, 許雅鈞, 李㼈

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 小S玩「鬍渣濾鏡」和老公撞臉！　夫妻對比照一PO出…網歪樓：比較像李㼈
  2. 才剛喜曝當爸…蔡昌憲小孩沒了！　「先天基因缺陷」忍痛引產5個月大胎兒
  3. 酷寒戰士要剪掉5年長髮？　他脫口「也許會」洩影集劇情
  4. 1週前才許願…小亨堡美夢成真「賓士GLC開回去」！　感謝陳建州：我的好老闆
  5. 《101》練習生「出生就被拋棄」孤兒院長大　撞臉國寶級帥哥爆紅
  6. 特稿／64歲照樣玩很大！　最年輕的「資深藝人」賀一航
  7. 劇迷哭喊不要！王瞳親眼看愛人煥然火化「倒地哭到臉腫」
  8. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了
  9. Eason內褲被吹走　廖慧珍「衝去撿」對路人喊：不要動
  10. 瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366