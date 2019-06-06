記者林奕如／台北報導

徐正溪和何泓姍主演的古裝大戲《鳳弈》在myVideo獨家首播，隨著劇情發展，互有好感的兩人終於更進一步，徐正溪狂撩女心，霸氣柱咚告白：「做我的女人吧！」劇情太甜蜜，讓一票劇迷姨母笑藏不住。

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▲徐正溪《鳳弈》撩暈何泓姍，霸氣柱咚：做我的女人吧 。（圖／翻攝ETtoday星光雲）

徐正溪先前在《獨孤天下》飾演霸氣太師，擄獲許多少女心，這次《鳳弈》飾演一位軍事天才，一次英雄救美，讓葉凝芝（何泓姍 飾）一見鍾情，女方進宮當後，他更是用機智守護女方，一開始是女追男可愛過程，但其實他對她也有好感，兩人甜蜜組成CP，默契十足。

▲徐正溪、何泓姍CP感十足 。（圖／翻攝ETtoday星光雲）

徐正溪電力十足，一場戲狂撩女方：「我可不可以親妳，我的意思是說，我們之間可不可以有肌膚之親。」何泓姍看著他步步逼近，害羞問：「為什麼啊？」他霸氣柱咚，高手上線回答：「我現在才發現，妳真的好迷人，不如做我的女人吧。」這段畫面實在太甜，充滿粉紅泡泡。

▲《鳳弈》讓網友直呼追劇了 。（圖／myVide提供）

兩人互許終生，但偏偏命運將他們分開，再次相遇時所愛之人何泓姍已是皇上的妃子，讓徐正溪心痛萬分，不過一輩子深愛不變，多次在權力陰謀中幫助她在後宮站穩腳步，浪漫的愛情故事，讓不少網友狂呼追劇了。該劇myVideo獨家首播，每周二三四準時更新。