身中7槍冒死衝破38度板門店　脫北士兵「腸子拉出27cm寄生蟲」近況曝光

記者李玟儀／綜合報導

在2017年底一名脫北士兵引起國際社會的關注，他叫做吳青成，父親是北韓軍憲兵幹部，位階相當於中校，他則是板門店警衛隊的駕駛兵，當時在脫逃過程遭逢槍林彈雨，雖然成功叛逃，但身中7槍。如今1年半的時間過去了，他的近況如何呢？

▲▼吳青成脫逃過程。（圖／翻攝自YouTube／李四端的雲端世界）

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《李四端的雲端世界》中報導，吳青城當時叛逃曾有說法稱他是因為在北韓犯下殺人案，又有一說是酒駕肇事闖禍，才興起脫北念頭，但他反駁這兩項說法。他說在2009年時看到開城的發展，第一次了解到南韓是過怎樣的生活，之後在警備區開車時，只要車上沒有載長官，就會放USB裡的南韓音樂，大概存放了500首左右。

除此之外，因為在板門店當駕駛兵，吳青成比多數北韓人民有機會接觸外國旅客，從這些人身上，感受到自由的氣息，脫北的種子就此在心中埋下。但真正行動的導火線，來自於當天早上帶喝醉的朋友到板門店看看，破壞了軍隊的規矩，他害怕被處罰，因此決定逃跑！

▲▼吳青成叛逃過成身中7槍。（圖／翻攝自YouTube／李四端的雲端世界）

吳青成在南韓專門討論脫北者的節目「牡丹峰俱樂部」中，提起這段驚心動魄的脫逃過程，當時在撞開第一檢查哨設下的障礙後，為了趕在第二檢查哨的士兵接獲通報，他猛踩油門加速行駛，很幸運當時第二檢查哨來不及接到電話，他就此連闖2關，到達戒備更加森嚴的共同警備區。

起初吳青成遲遲未下車，因為在監視器沒錄到的畫面之外，北韓軍人正朝著他開槍，經過思考後，他開著車在金正日親筆簽名的紀念碑前右轉進入樹林，之所以選擇右轉而不是直走，他透露前方有士兵駐守，一旦繼續向前勢必會直接被狙擊。

▲▼吳青成當時不只大量失血，體內更有長達27公分的寄生蟲。（圖／翻攝自YouTube／李四端的雲端世界）

只是在樹林裡下車後，吳青成仍遭受4名帶槍北韓兵追捕，據當時南韓媒體報導，他在濃霧中出現在崗哨，南韓軍方開了20槍警告北韓軍方，他最終得以在火力掩護下獲救，只是身體狀況危急，不只身中7槍大量失血，腸子裡竟然還有長達27公分的寄生蟲，連主治醫師都說：「我為數千人動過手術，如此多的寄生蟲在腸子裡活動的樣子，我覺得真的很罕見。」

從脫北至今大約已經經過1年半，一度瀕死的吳青成如今恢復健康，在2018年2月出院後，住進南韓政府為脫北者設立的「統一院」，並進行為期3個月的社會適應教育，在獨立進入社會時，當地政府更提供安家費、住宿費，以及約新台幣1.32萬的生活費。

▲身中7槍的脫北士兵經過1年半的時間，近況曝光。（圖／翻攝自YouTube／李四端的雲端世界）

只是吳青成經過槍傷後體力大不如前，想要在社會壓力超大的首爾生存也不是一件容易的事，他曾說過在北韓夢想是念大學當檢察官，但如今計畫因為脫北停擺，目前的他和自由民主社會接軌，但還沒有找到正職工作，也因為家人都在北韓而感到孤獨，想要真正過上理想的生活，或許他還有很長一段路要走。