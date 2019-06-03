鄭秀文忍1個月「許志安出軌心情」藏歌詞！　40秒影片表情惹心酸

記者李玟儀／綜合報導

香港天后鄭秀文和許志安的5年婚姻日前爆發危機，在面臨老公和黃心穎出軌後，她選擇原諒，只是縱使嘴上說原諒，內心不免有疙瘩，半個月被追問相關問題時，冷眼盯著眾人，表情明顯不耐煩。如今事發至今約1個月，她在個人平台分享心歌片段，歌詞引人關注。

▲鄭秀文在婚變風波後選擇原諒許志安。（圖／翻攝自鄭秀文IG）

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鄭秀文在婚變風波發生後，即使心情受影響，仍努力按照原本的腳步生活，積極上健身房運動也持續練唱，2日更是偷跑提前釋出新歌《我們都是這樣長大》的片段，身穿黑色背心的她身材依舊纖細，半張臉入鏡哼著歌曲。

▲▼鄭秀文的新歌引起網友關注。（圖／翻攝自鄭秀文IG）

在大約40秒左右的歌唱片段中，最初鄭秀文低著頭，隨著旋律她抬起頭，哼唱歌詞「怨恨都不重要」、「成人都有成人唏噓」，或許是歌詞貼近心境，她演唱過程中時而雙眼緊閉，時而皺眉，表情投入讓人不禁聯想她是否也唱出了自己的心聲。

雖然只有一小段，鄭秀文也說這只是初步的製作還不是歌曲最終版本，但粉絲迫不及待聽到完整版，「雖然未做好，但已覺得旋律好舒服，歌詞好有意思！好期待。」除了希望歌曲盡早問世，也盼望她能藉由唱歌紓解感情上的鬱悶。