差點穩交金髮帥男模　陳芳語被打槍竟「因為是華人」

記者蔡琛儀／台北報導

陳芳語今（3日）受到《星光雲！RUN新聞》邀請，和主持人熊熊、凱開突襲台北市萬芳高中畢業典禮，重新感染青春的校園氣息，還演唱《逆光》、《愛你》，讓現場學生都驚喜不已；她感嘆在澳洲念高中時曾有暗戀的對象，兩人幾乎快變男女朋友，但最後被打槍，理由竟是「因為是華人」。

▲陳芳語談及在澳洲唸書時曾因華人身份，被喜歡的人拒絕。（圖／ETtoday）

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陳芳語說學生時期曾和別校的足球隊長曖昧，對方是金髮藍眼的外國帥哥，還拍過青少年服裝廣告，儼然是校草等級，當時兩人約過幾次看電影、吃飯，男方還會在公車站等她下課，由於她過去家裡管教嚴格，爸爸都會來接她下課，因此陳芳語都會故意跟爸爸說學校裡還有事情要忙，趁機把握短短幾十分鐘的約會時光。兩人當時走得很近，正當朋友們都覺得好事將近的時候，男生卻突然開始慢慢疏遠她。

她表示，後來男生認識一群新朋友，變得越來越少找她，她輾轉透過朋友那邊知道，男方因為被朋友說：「你怎麼會跟華人在一起？」因此選擇開始跟她保持距離，陳芳語還直接殺去找男生的朋友質問：「你們是不是因為我是華人歧視我？」她後來見到對方去搭訕金髮女生，徹底心死，直到半年後男方才為此跟她道歉。她回家跟媽媽哭訴，媽媽還安慰：「沒關係，以後男生一定會後悔，亞洲女生老得比較慢。」

▲▼陳芳語受到《星光雲！RUN新聞》邀請，和主持人熊熊、凱開突襲台北市萬芳高中畢業典禮。（圖／ETtoday）

