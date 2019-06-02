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JR紀言愷拍戲太投入「手捶車窗」爆血！　手臂全是黑青

記者洪文／綜合報導
 
藝人JR紀言愷受邀參與台北地檢署與更生保護會台北分會舉辦活動，讓他回想起拍完《樂獄》之後體悟到「自由可貴」的道理。他透露，電影中一幕為了想透過假釋出獄，去看病危母親，卻因假釋失敗整個情緒崩潰，「當時因太過投入拍攝，在被囚車送走的過程中，我拼了命敲車窗表達角色的心有不甘，拍到額頭爆青筋，手捶車窗到整個黑青又爆血，黑到要請化妝師用粉底遮蓋才能連戲。」

▲▼JR紀言愷送海報與粉絲互動。（圖／文達文創提供）

▲JR紀言愷送海報與粉絲互動。（圖／文達文創提供）

JR紀言愷在《樂獄》要詮釋高冷公子哥，與他平常給人活潑的印象差異很大。他坦言，被導演要求演出時，臉部不能有太多的表情與抽動，「我有去參考梁朝偉和劉德華在拍攝《無間道》時的撲克臉表情。」

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導演孫啟明更要求JR紀言愷在拍攝時面對什麼事情都要事不關己，甚至遇到重大事件的臉部表情也不能抽動。JR紀言愷久而久之當面無表情時，就被工作人員虧呈現一種「厭世臉」，一直到殺青半年後才脫離角色，厭世的表情甚至還被朋友罵：「你在跩什麼？」 
 
由於在《樂獄》演出一幫兄弟的老大，JR紀言愷不僅學習怎麼當流氓之外，還要學習著去命令別人。他近日除了受台北地檢署與更生保護會台北分會之邀，鼓勵青少年，從事正當休閒活動外，還勤跑各大校園與莘莘學子分享拍攝心得。他透露，許多學生看到他片中因假釋失敗，猛烈敲車窗，表達想要去探望病危的母親而身不由己時的模樣，現場有不少啜泣聲。
 
JR紀言愷說，「在拍攝當下情緒太過投入，只記得要拼命地捶拼命地捶，因為真的很想見到媽媽，完全忘記自己手捶的很痛，捶到自己整個左手臂黑青又爆血，連左手手指都不能動。」他又說，自己左手臂那時黑青了一個多星期，「黑到要請化妝師用粉底去蓋才能連戲。」

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