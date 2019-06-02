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一走出18保鑣圍住…巨星畫面曝光！　吳謹言遭批「耍大牌」揭真相

記者傅家妤／綜合報導

大陸女星吳謹言因《延禧攻略》、《皓鑭傳》爆紅，不料走紅後卻是非不斷，甚至曾經被大陸央視某節目點名PO網公審，先前又被爆出耍大牌傳聞，對此她近來在陸綜《青春環遊記》回應，解釋是「一瞬間的畫面」遭外界斷章取義，雖然感到很無奈，當下卻無法解釋清楚。

▲吳謹言。（圖／翻攝自微博／吳謹言、秒拍／《青春環遊記》）

▲吳謹言走紅後是非不斷。（圖／翻攝自微博／吳謹言）

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吳謹言爆紅後，瞬間成為炙手可熱的媒體寵兒，她的一舉一動也被外界放大檢視，先前網路上流傳一張她出行的照片，而當時她的身邊圍繞著18個黑衣男子，看起來就像是她的專屬保鑣團隊，巨星排場掀起不少網友熱議，遭質疑耍大牌。

▲吳謹言。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲吳謹言又被爆耍大牌。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

對此，吳謹言在節目上回應，「有時候拍個什麼照片或什麼的，別人就會用這一瞬間的東西，不是真實的東西來說這件事，但你又沒辦法說什麼。」而身邊的嘉賓包括林允、王凱也都跳出力挺，力證與吳謹言合作以後，就覺得耍大牌的傳聞是誤傳，王凱也呼籲大家，「只要你眼睛不瞎，不要用耳朵去認識一個人。」

▲吳謹言。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

▲吳謹言解釋被耍大牌傳聞。（圖／翻攝自秒拍／《青春環遊記》）

事實上，吳謹言過去也曾因為工作團隊的溝通出錯，遭央視節目PO網公審，痛批她失德，當時負責製作《延禧攻略》的歡娛影視隨即出面滅火，發表道歉聲明，坦言團隊人員在藝人的工作管理上犯了「時間協調不明」、「外部溝通不清」等嚴重錯誤，造成了央視節目在採訪工作上的困擾，感到非常慚愧，而吳謹言本人也立刻出面道歉，「我和團隊向《中國電影報導》節目組誠懇致歉，對不起！希望自己成長中的每一步都有媒體和大眾的監督。」

►觀看吳謹言回應耍大牌影片請點這裡

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關鍵字

吳謹言, 延禧攻略, 皓鑭傳, 青春環遊記

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