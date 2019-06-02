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林依晨收弟弟親筆信！看到「這句話」自責淚崩：給你很多壓力

記者許皓婷／綜合報導

林依晨近期和弟弟林維聖登上陸綜《熟悉的味道》，姊弟倆罕見在鏡頭前合體，更曝光私下溫馨互動，呈現出最真實的一面，她還收到對方親手寫的卡片，讀完內容後直接淚灑現場，溫馨又感人。

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨和弟弟林維聖上節目。（圖／翻攝自微博／林依晨）

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林維聖和姐姐參加《熟悉的味道》，在姊弟倆用餐時，他送上親筆寫的卡片盒，裡面寫滿密密麻麻想對姐姐說的話，其中一段寫道，「謝謝妳出現在我的人生中，能當妳的弟弟何其有幸」，他更在鏡頭前講出一直以來的內心話：「我希望永永遠遠、生生世世都能當妳身邊的跟屁蟲，如此幸福的弟弟，我愛妳，親愛的姐姐。」讓林依晨聽完當場感動流淚。

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲聽完林維聖內心話，林依晨感動落淚。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

而林依晨也向弟弟林維聖道謝，感謝對方在自己出道前十年最忙碌的時刻，幫忙照顧媽媽，她也向弟弟致歉，「不好意思，給你很多壓力，你知道我希望你好，又希望不要壓抑你成長」，她更直言自己的心情就是長姊如母，但弟弟則暖心安慰，表示姐姐給自己的都是正面壓力，姊弟倆最後相視而笑，一番真情流露，更是感動無數觀眾。

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨和弟弟上節目。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

▲林依晨向弟弟致歉，認為自己給太多壓力。（圖／翻攝自微博／《熟悉的味道》）

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