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賈靜雯認談感情一頭衝！親揭「8年前離婚瘡疤」：太傷痛

記者許皓婷／綜合報導

女星賈靜雯和修杰楷結婚後，生下一對女兒咘咘、Bo妞，一家人氣都超旺，受到大票粉絲喜愛，家庭生活幸福美滿的她，近期接受陸媒專訪，剖析一路以來的心路歷程，更分享自己的原生家庭背景，一路到感情觀養成。

▲賈靜雯。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯和修杰楷計畫要帶女兒們去不同國度生活。（圖／翻攝自賈靜雯臉書）

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▲賈靜雯、修杰楷婚後育有一對女兒。（圖／翻攝自微博／賈靜雯）

賈靜雯近期接受陸媒專訪，透露自己的爸爸過世得早，導致媽媽很長一段時間沒有安全感，「當我父親離開，她沒有一技之長，而且之前為了家庭跟社會有點脫節，所以在錢上面她是沒有安全感的」，表示媽媽更曾告誡她：「一定要把錢存好，不能沒有工作，不能沒有收入，所以我這方面有一點點被原生家庭影響。」

▲賈靜雯。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯受到媽媽影響。（圖／翻攝自微博／《一條》）

賈靜雯更透露因為爸爸走得早，所以自己知道在父親這塊有所缺失，在感情上面就會一頭衝，她表示：「只要有人對我很不錯，我就覺得那就是愛。」但經歷過一次失敗婚姻的她，也坦言：「我會有一點刻意健忘。」表示一些太傷痛的事情，自己覺得不能在生命中占太大部分，她更選擇正面看待，也不會因為曾經跌倒過，就不敢再走那條路，「所以對於情感的部分，我會很努力很勇敢地去重新做選擇，要說我愛挑戰也沒錯。」

▲賈靜雯。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯。（圖／翻攝自微博）

▲賈靜雯分享感情觀。（圖／翻攝自微博／《一條》）

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賈靜雯, 修杰楷, 咘咘, Bo妞

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