張柏芝屢爆「說謊成隱」　向太開炮狠嗆：離婚後心理扭曲！

記者許皓婷／綜合報導

香港女星張柏芝日前因在節目上說自己從不吃肉，又答非所問等引發爭議，讓在網路上引起討論，對此，香港娛樂大亨向華強的老婆向太（陳嵐）在微博PO文怒斥她根本「心理扭曲」，引起軒然大波，也讓兩人的昔日恩怨再度搬上檯面。

▲向太批張柏芝「心理扭曲」。（圖／翻攝自微博）



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張柏芝日前在節目上談及吃飯喜好時表示：「我自己喜歡吃蔬菜，因為我天生喜歡吃素，我是從來沒有吃過肉的！」一番話在網路上掀起熱議，還有網友翻出她過去吃肉的影片，質疑她在節目上說謊，向太1日則在微博發文嗆她滿口謊話，全是因為「書讀得少」，單親和離婚更造成她「心理有所扭曲」。

向太更直言張柏芝在說謊時都非常認真，目光也沒有絲毫閃爍，「感覺在說胡話領域她也算是得道高人了」，接著碰火猛烈地批評：「感覺她就是說大話張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止。」她認為對方的種種行徑與「書讀太少」有關，更更列出三大精神病症狀，並呼籲大家早發現早治療，提高治癒率。

▲向太微博發文。（圖／翻攝自微博）



事實上，向太在娛樂圈一直以犀利性格聞名，她曾非常賞識張柏芝，過去還曾經擔任過對方的經紀人，但卻在2015年3月公開跟對方翻臉。當時傳出張柏芝因拍電影《3D封神榜》時耍大牌，遭向華強「永不錄用」下封殺令，震驚娛樂圈。

▲向太曾擔任張柏芝經紀人，但雙方卻鬧翻。（圖／翻攝自微博）