ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

張柏芝屢爆「說謊成隱」　向太開炮狠嗆：離婚後心理扭曲！

記者許皓婷／綜合報導

香港女星張柏芝日前因在節目上說自己從不吃肉，又答非所問等引發爭議，讓在網路上引起討論，對此，香港娛樂大亨向華強的老婆向太（陳嵐）在微博PO文怒斥她根本「心理扭曲」，引起軒然大波，也讓兩人的昔日恩怨再度搬上檯面。

▲向太批張柏芝。（圖／翻攝自微博）

▲向太批張柏芝「心理扭曲」。（圖／翻攝自微博）

請繼續往下閱讀...

張柏芝日前在節目上談及吃飯喜好時表示：「我自己喜歡吃蔬菜，因為我天生喜歡吃素，我是從來沒有吃過肉的！」一番話在網路上掀起熱議，還有網友翻出她過去吃肉的影片，質疑她在節目上說謊，向太1日則在微博發文嗆她滿口謊話，全是因為「書讀得少」，單親和離婚更造成她「心理有所扭曲」。

向太更直言張柏芝在說謊時都非常認真，目光也沒有絲毫閃爍，「感覺在說胡話領域她也算是得道高人了」，接著碰火猛烈地批評：「感覺她就是說大話張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止。」她認為對方的種種行徑與「書讀太少」有關，更更列出三大精神病症狀，並呼籲大家早發現早治療，提高治癒率。

▲向太批張柏芝。（圖／翻攝自微博）

▲向太微博發文。（圖／翻攝自微博）

事實上，向太在娛樂圈一直以犀利性格聞名，她曾非常賞識張柏芝，過去還曾經擔任過對方的經紀人，但卻在2015年3月公開跟對方翻臉。當時傳出張柏芝因拍電影《3D封神榜》時耍大牌，遭向華強「永不錄用」下封殺令，震驚娛樂圈。

▲向太批張柏芝。（圖／翻攝自微博）

▲向太曾擔任張柏芝經紀人，但雙方卻鬧翻。（圖／翻攝自微博）

推薦閱讀

林依晨現身台北華山！「在這裡偷拍路人」粉嗨翻：想巧遇

林依晨現身台北華山！「在這裡偷拍路人」粉嗨翻：想巧遇

「野生林志玲」現身迪士尼！現場未P圖流出…網傻了：有點怪

「野生林志玲」現身迪士尼！現場未P圖流出…網傻了：有點怪

謝和弦辣妻「穿透膚蕾絲睡衣」躺床畫面曝光！破尺度床照辣翻

謝和弦辣妻「穿透膚蕾絲睡衣」躺床畫面曝光！破尺度床照辣翻

棒球帽正妹現身台北西門町！一看是野生「超大咖女神」

棒球帽正妹現身台北西門町！一看是野生「超大咖女神」

DJ SODA在家單穿上衣被拍…一往下看「走光了」　網全看傻

DJ SODA在家單穿上衣被拍…一往下看「走光了」　網全看傻

張韶涵「被放煙火求婚」鬆口：不是真的愛！出道15年罕曝感情觀

張韶涵「被放煙火求婚」鬆口：不是真的愛！出道15年罕曝感情觀

陳綺貞媽媽罕見曝光！氣質「100%神複製」網驚：好年輕

陳綺貞媽媽罕見曝光！氣質「100%神複製」網驚：好年輕

賈靜雯認談感情一頭衝！親揭「8年前離婚瘡疤」：太傷痛

賈靜雯認談感情一頭衝！親揭「8年前離婚瘡疤」：太傷痛

認愛1個月！梁云菲「陪金剛見家長」：感謝獲得的一切幸福❤

認愛1個月！梁云菲「陪金剛見家長」：感謝獲得的一切幸福❤

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

吳亦凡公開徵婚了！曝女方「唯一條件」…網一看全傻眼

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

女友穿太露逛書店！　吃醋男講不聽「霸氣一招讓她乖」…神結局笑翻300萬人

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

張柏芝, 向太, 陳嵐

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推
  2. 爸太陽下站崗…救回他名次　《101》姜賢秀心碎：為何舉牌？
  3. 獨／「這群人」展瑞遭酸「你很噁心」憂鬱　獨自坐海邊大哭：我好累
  4. 生理期玩水「私密處癢爆」！　就醫被要求塞這個…蘿莉塔崩潰：我還沒經驗
  5. 明日花綺羅爆「當妹頭開趴選妃」！　男偶像一晚搏鬥3女優
  6. 最美雙胞胎女警！大眼白皮膚臨檢被搶拍　真身份是女團成員
  7. 姜虎東、李壽根堵住水管大吵　《姜食堂2》收視7.7%奪冠
  8. 雞排妹床上被拍…E級半球快掉出來！一往下看「只穿內褲」辣翻
  9. 雖然傷疤還在，他卻讓你相信傷痛可以減半－不上節目的神秘韓歌手
  10. 必看！這7部片都得過金棕櫚獎　網激推「看完它」全哭紅眼走出戲院

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366