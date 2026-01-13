ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
劉宇寧承諾「送粉絲1張票」6年後兌現了
3個心態練習養成「幸運體質」
阿雅18歲開始吃素原因曝光
彭佳慧首獻「第一次」！　直面內心恐懼：懷疑自己做不到

▲▼彭佳慧受邀為青春懸疑影集演唱主題曲。（圖／索尼音樂提供）

▲彭佳慧受邀為青春懸疑影集演唱主題曲。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

彭佳慧受邀為青春懸疑影集《那些你不知道的我》演唱同名主題曲，也是她首次演繹懸疑劇的歌曲，她選擇把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺的情況來演唱，她坦承唱完這首歌，心情是低落的，「因為情緒被拉得很深、很底層，在那幾個小時的配唱過程中，我必須非常真實、也很勇敢地去面對自己內心的恐懼。」足見對歌曲的投入。

▲▼彭佳慧首次演繹懸疑劇的歌曲。（圖／索尼音樂提供）

▲▼彭佳慧首次演繹懸疑劇的歌曲。（圖／索尼音樂提供）

▲▼彭佳慧受邀為青春懸疑影集演唱主題曲。（圖／索尼音樂提供）

同名主題曲由金曲製作人陳建騏製作，導演安竹間填詞，志祥、楊展鴻、王耀建、佳旺、葉秉桓和林樂偉等共同作曲，彭佳慧表示第一次聽到Demo時，一聽到作曲人佳旺的聲音，就立刻對這首歌產生了強烈的渴望，很想把它完整聽完，「感覺到這是一首為懸疑影集而寫的歌，會忍不住想，如果換成彭佳慧來詮釋，這首歌會變成什麼樣子？」她說：「我一直覺得，在懸疑劇裡，歌手的聲音就像是在詮釋一個角色。」於是和製作人陳建騏深聊許久。
 
陳建騏希望彭佳慧「笑著唱」，如同是一種恐怖片的畫面：殺手在結束一條生命後，嘴角是上揚的，冷靜地看著對方慢慢失去呼吸，彭佳慧說：「聽完他的形容，我心裡其實很猶豫，也懷疑自己能不能做到。」因此在配唱時，她想像自己半夜失眠、想找人說話，卻感到虛弱又無助的狀態。

於是她把自己放進一種半夢半醒的狀態，有點像微醺，她說：「不是完全失控，也不是完全清醒，而是在現實與游離之間擺盪。那種狀態，可能在隔天醒來時，你會回想起來，卻說不清是真實還是夢境。」她希望這首歌帶給大家對自己、對恐懼，甚至對可能即將失去的一切，有一種無法緊緊抓住的感覺，「每個人都有需要正向力量的時候，也有虛弱的時候，而透過這首歌，能誠實地面對自己、面對歌詞，把那些脆弱放進音樂裡。」
 

彭佳慧

