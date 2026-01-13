佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

記者張筱涵／綜合報導

喜劇演員林妍霏日前在薩泰爾娛樂單口喜劇專場《喜劇怨偶》中，提及啦啦隊女神李多慧的橋段，引發外界質疑影射其私下行為。相關片段曝光後，輿論迅速延燒，支持與批評聲浪並起。對此，同為喜劇演員的佳諭11日發文，替林妍霏發聲，也再次掀起關於單口喜劇創作界線的討論。

▲林妍霏在脫口秀提到李多慧的部分引起爭議。



佳諭在文中坦言，自己「經常在想為什麼罵人之前一秒鐘都不會猶豫，但是幫別人說話卻要猶豫兩天，甚至想到睡不著」，並直接拋出疑問：「你們真的有把整段演出看完嗎？」

佳諭：不是攻擊李多慧，而是羨慕與自嘲

佳諭表示，若完整看過演出，「你就會知道妍霏根本不是在攻擊李多慧，甚至是羨慕李多慧、自嘲男友不理她更看重啦啦隊女孩。」她指出，在單口喜劇中，「點名、模仿、誇張化人物，本來就是最基本的敘事工具」，因為「段子不是論文，它需要畫面感，觀眾最好在三秒內進入情境」。

她也強調，這樣的創作選擇「只是為了讓表演更精準」，並坦言「這不代表每個選擇都是完美的」，但直言，若直接將創作等同於「惡意、歧視或霸凌」，對喜劇演員而言是「過於簡化、也過於粗暴的指控」。

「可以說不好笑，但別把批評變成另一種攻擊」

面對網路輿論，佳諭指出，觀眾當然可以覺得段子不好笑，「好不好笑非常主觀我沒意見」，但她也反問：「你們口口聲聲說不要霸凌、抹黑李多慧，卻打著鍵盤一字一句都在攻擊妍霏，甚至連新聞媒體的小編都帶頭人身攻擊，我想問真的在霸凌的人是誰？」

她感嘆，台灣單口喜劇產業仍相當小，「小到我們每一次退縮、每一次自我審查，都會直接影響之後的人還敢不敢寫、敢不敢講」，並形容仍站在台上的喜劇演員「都是勇士」，最後強調「喜劇本該是自由、荒誕不羈的」，並直言林妍霏是「非常優秀的喜劇演員」，自己「親眼見證她把這個段子從零到有付出了多少努力」。

網友反彈：問題不在片段，而在內容本身

不過，佳諭的發文並未平息爭議，留言區湧入大量不同意見。有網友指出，「不要再說是因為沒看完整段才斷章取義」，直言表演中「關起門來李多慧是什麼樣子」並搭配抽菸、罵粉絲的演出，「這些就是抹黑」，認為若使用真實人物作為諷刺對象，「就必須基於事實」。

也有網友認為，爭議片段是由主辦單位自行上傳，「既然選擇公開，就要有接受評論的心理準備」，反問「為什麼一定要看完整段才能評論？」更有人直指「如果大多數人都覺得有問題，單純訴諸『喜劇自由』，恐怕缺乏說服力」。

另有聲音指出，問題不在模仿或誇張，而在「抹黑與造假的臆測」，認為「拿喜劇的自由與不羈當擋箭牌，只會傷害單口喜劇的發展」。也有觀眾表示，即便看完整段演出，「這一段真的有問題」，認為若是想嘲諷男友，仍有更好的表現方式。

喜劇自由與創作責任 討論仍持續延燒

整起事件也讓「喜劇創作的自由度」、「使用真實人物作為段子素材的界線」，以及「觀眾批評是否構成霸凌」等問題，再度浮上檯面。隨著支持與反對聲音持續交鋒，相關討論仍在社群平台上持續發酵。