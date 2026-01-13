江國賓合體激辣女團嗨跳！　私下霸氣反差萌曝光

▲ 女團LUVSSI推出新單曲〈抖一抖〉。（圖／隻魚娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

女團LUVSSI推出新單曲〈抖一抖〉，MV更邀請「殿堂級」戲劇一哥江國賓驚喜出演，為作品注入滿滿戲劇張力。四位成員首次挑戰大量武打動作場面，全程親自上陣、零替身完成拍攝，從翻滾、對打到情緒演出都真槍實彈，對於能與心目中經典「老大」形象的江國賓同台，LUVSSI四位成員皆直呼緊張及興奮，Rina分享：「從小只要回阿嬤家，就會跟著家人一起看八點檔，可以說是從小看國賓哥演戲長大的！」

▲▼ 女團LUVSSI邀請江國賓演出MV。（圖／隻魚娛樂提供）



這次能在MV中正面對戲，讓她直呼像走進電視劇情節：「他真的很能駕馭『大哥』角色，氣勢超強！」宋宋也表示：「從小跟爸爸媽媽一起看國賓哥的戲長大，這次能邀請他出演真的覺得特別親切又榮幸，一提到老大角色，第一個就會想到國賓哥。」談到拍攝現場，菲菲笑說國賓哥不說話時就自帶老大氣場，「但實際上人非常好，也很專業，教了我們很多！」

而 Yuri則分享了最反差的一幕：「國賓哥一登場只是坐在椅子上就氣勢逼人，我們一開始都怕怕的不敢說話，結果他居然主動一個一個叫出我們四個人的名字打招呼，其實超親切！」她也笑說，看到國賓哥跳〈抖一抖〉舞步時完全顛覆印象，「真的很反差萌，很可愛，讓我們看到他不一樣的一面。」

而過程中也留下不少難忘回憶，江國賓透露，第一幕就讓多年沒喝珍珠奶茶的他，當天一口氣喝了好幾杯，在舞蹈橋段中，他更私下練習了多次〈抖一抖〉的舞步，並自虧道：「女孩們都很有耐心地教我這個『花甲少年』怎麼擺動身體，但我跳起來真的還是很像在做復健操。」他也大讚歌曲相當洗腦，直言一聽就忘不了，並期待MV上線時能快速衝破百萬點擊。

