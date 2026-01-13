《鬼滅之刃無限城》幕後製作首公開！堅持手繪、低效率卻拚出神作

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫片《劇場版「鬼滅之刃」無限城篇 第一章 猗窩座再襲》在全球各地都創下高票房，尤其片中無限城、角色招數的作畫精緻度皆獲得各界盛讚。而該片在日本上映第178天，製作公司ufotable首度公開幕後製作影片，並且在美國奧斯卡官方YouTube頻道上線。其中ufotable以「從每一格畫面開始手繪」、「壓倒性低效率」令大眾震驚於製作團隊的堅持。

▲《鬼滅之刃無限城》幕後製作首公開！在奧斯卡官方YouTube頻道上線。（圖／翻攝自YouTube）

幕後製作花絮影片共9分27秒，由飾演「水柱」富岡義勇的聲優櫻井孝宏擔任旁白。電影總導演也是ufotable代表近藤光指出，手繪的不穩定性正是動畫最迷人的地方。本片在2200個鏡頭中，投入作畫的工作人員數量超過3DCG團隊的5倍以上，並透過導演外崎春雄、總作畫監督松島晃逐一審視所有原畫，確保不同動畫師的個性得以保留，並且再統合為一體。

▲ufotable團隊堅持從手繪開始。（圖／翻攝自YouTube）

而在數位製作方面，電影最終章最關鍵的決戰舞台「無限城」，其建構更被視為極限挑戰。負責畫面統合的寺尾優一透露，初期渲染甚至估計需要長達10年，超越重力與透視法則、宛如異次元的建築空間，要轉化為影像，其困難可想而知，其中一名參與製作的工作人員形容這項工作「怎麼畫都畫不完」。製作團隊結合高密度手繪作畫與動態感十足的3DCG攝影，打造出前所未見的異度空間戰場。

▲寺尾優一透露，無限城初期甚至估計需要長達10年來製作。（圖／翻攝自YouTube）

ufotable將這次製作形容為一場艱難卻必要的「戰場」，或許稱不上如片中宿敵鬼舞辻無慘般的「地獄」，而正是這種近乎偏執的創作態度，成就了《無限城篇》震撼人心的視覺表現。接下了這個挑戰之後，這部作品也終於真實出現在世上。