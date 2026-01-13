ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

劉宇寧承諾「送粉絲1張票」6年後兌現了
3個心態練習養成「幸運體質」
阿雅18歲開始吃素原因曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭淑慎 小澈 松本菜奈實 Lisa 陳艾琳 Danielle 余祥銓 李亞萍

朴娜萊爭議再擴大！逼經紀人「代領婦科藥」　長年跑腿內幕全被爆

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴娜勑近日捲入與前經紀人之間的爭議，《Dispatch》今（13日）刊出長文報導，透過對話紀錄、行程內容與公司卡使用明細，整理出事件的來龍去脈，指出爭議並非外界所聚焦的「經紀人落淚」或「反目成仇」，而是源自長期累積的工作界線模糊與爭議性跑腿行為。

▲▼朴娜勑遭挖發酒瘋畫面！痛罵：我花光財產也要告你　涉霸凌前經紀人。（圖／翻攝自YouTube）

▲朴娜勑。（圖／翻攝自YouTube）

機場折返拿香奈兒包　拍攝行程前突加私人請求

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Dispatch》指出，事件可追溯至2023年11月4日。當天朴娜勑與經紀人A某為拍攝《我獨自生活》台灣篇前往仁川機場，兩人已完成出境審查，只待搭乘上午9點的航班。然而，朴娜勑卻臨時請求經紀人返回梨泰院住家，取回一只香奈兒包。

報導指出，當時朴娜勑已隨身攜帶GUCCI包，香奈兒包並非節目道具。經紀人A某為此謊稱「忘了藥品」，取消出境程序並離開機場，最終改搭晚間班機前往台灣。

雙方的即時通訊內容顯示，朴娜勑在抵達台灣後仍持續關心經紀人動向，並進一步要求其協助詢問機場免稅店是否能訂購愛馬仕鞋款。

醫療代辦引爆導火線　婦產科「代領處方」爭議

《Dispatch》指出，真正讓經紀人難以承受的，並非單一跑腿事件，而是涉及醫療倫理的請求。報導披露，朴娜勑曾要求女性經紀人代為前往婦產科取得需在錄影前服用的藥物，甚至希望「不要留下診療紀錄」。

對話內容顯示，經紀人B某對此表達強烈抗拒，直言「把我的醫療紀錄弄髒真的很不舒服」，並指出自己未婚，擔心未來婚姻與隱私問題。後續甚至由經紀人A某親自代替朴娜勑前往婦產科完成診療程序。《Dispatch》指出，該行為不僅涉及工作倫理，也可能存在違反醫療法的疑慮。

跑腿內容曝光　涵蓋家人醫療、整形、聚會採買

報導進一步列出經紀人長期負責的跑腿事項，包括替朴娜勑弟弟預約健康檢查、代為安排母親友人的整形諮詢，甚至替母親的朋友處理鼻部與眼皮下垂手術預約。

此外，經紀人也需負責私人聚會採買，包括前往水產市場購買活鮑魚、活章魚，或依指定品牌與數量購買酒類。儘管朴娜勑在訊息中頻繁使用「不好意思」、「謝謝」，但《Dispatch》指出，長期累積的私人請求，最終成為雙方關係破裂的關鍵。

公司卡金額遭質疑　整形費成關鍵證據

針對外界流傳「經紀人一年刷爆7700萬公司卡」的說法，《Dispatch》實際查核後指出，經紀人A某一年內實際使用金額約為韓幣4857萬元（約台幣107萬元），多數為加油費、停車費、代駕費、零食與節目道具支出。

其中最受矚目的一筆，是2025年1月16日支付的韓幣360萬元（約台幣8萬元），使用於U整形外科，項目為「演員美容費」。報導比對通訊紀錄後確認，該筆費用實際對象為朴娜勑母親。

《Dispatch》指出，經紀人B某在同一期間的公司卡使用金額為韓幣6705萬元（約台幣149萬元），主要用於聚餐與工作相關開銷。所有刷卡紀錄皆即時同步給朴娜勑本人，她也會即時詢問不明支出。

事件進入司法程序　雙方爭議未歇

目前，經紀人A某已以「侵占公司資產」為由對朴娜勑提出告訴，警方將全面調查公司名下所有法人卡使用情形，包含是否存在私用公款情況。

《Dispatch》在報導最後指出，將焦點放在「經紀人是否說謊」、「是否索取高額和解金」等表層爭議，無法掩蓋真正的核心即為長期界線不清的工作內容，以及藝人與經紀人之間權責失衡的現實問題。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

朴娜萊

推薦閱讀

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」　結婚8年認：早就不想給他碰

16小時前

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜…欠債轉戰成人平台

7小時前

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了　超美胸型被讚：超慾

4小時前

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立…李奧納多上台了

1/12 12:24

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

資深女星現身百貨美食街「熟男陪吃」　被店員當場叫回收拾桌面

8小時前

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！　友目睹恐怖畫面：以為螞蟻在爬

1/11 23:12

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

小S虧兒童台姐姐抽菸沒炎上！　林妍霏遭出征「關鍵2因素曝光」

5小時前

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

「天然J奶」女優突重大宣布：將拍攝最後一部AV

23小時前

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自巡櫃處理　當事移工：以後能開心逛101了

4小時前

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！中空被看光 頒獎將創2紀錄

1/12 07:57

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

超大咖！《阿凡達》男星0偽裝現身台北街頭 戴西瓜皮安全帽騎車全被拍

1/12 07:25

《航海王》第2季來了！真人版羅賓「渾圓北半球」火辣身材曝光

《航海王》第2季來了！真人版羅賓「渾圓北半球」火辣身材曝光

2小時前

熱門影音

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤

阿信一個華麗旋轉又摔倒了　吳建豪再度救援❤
胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友
李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光

李奧納多遭虧「女友不超過30歲」　「點頭笑出來」真實反應曝光
粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD

粉絲喊「喜歡妳30年」　王心凌：我不跟你玩了XD
Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭

Ozone煥鈞即將要去當兵　粉絲.成員幫剪髮邊唱邊剃頭
丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看

丁寧感謝曹西平私下鼓勵　他走得很浪漫很好看
佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」

佩甄哭腫雙眼！弔念曹西平　不捨「連離開都那麼瀟灑」
許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的

許效舜現身曹西平靈堂　「憶多年交情」：你不會走掉的
許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框

許光漢跳撒嬌舞了！ 和LE SSERAFIM同框
王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友

王心凌跟記者寒暄：看你們不行XD　回應與吳克群只是好友
蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD

蔡依林頒獎韓文打招呼　CORTIS拿獎反應慢半拍XD
蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞

蔡依林合體CORTIS拍REELS！　夾在趙雨凡.安乾鎬中間好嬌羞
NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

NewJeans全員宣布回歸ADOR！　有3人未經協商…公司持保留態度

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

阿本交往炎亞綸「藏得超辛苦」　嗆他：當年你也說喜歡我！

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

張棟樑拒絕「飯局社交」很浪費生命　消失三年認「不快樂」：再工作就沒了

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

阿信「腳勾長袍」再摔倒..吳建豪急救援 　「現場教訓衣服」他安撫：設計好的！XD

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

吳速玲離婚曹格4年「找對象弟弟也OK」　吐槽兒子戀愛腦「幸好女兒在身邊」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

蕭敬騰淚別岳父：對我只有更好 　曾被林光寧撂重話「終於完整了」

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

Toro唱一半..《雪天使》王宇婕來了！ 　牛奶.坤達謝粉絲沒去大巨蛋看小鮮肉XD

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

莫莉曬證據還原前助理事件 　講到哽咽：我絕對反對網路暴力

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

宣萱認識古天樂30年：他很有趣的　一起長大！他認「我們不只是朋友」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

49歲地獄哏王蕭煌奇結婚了　網友秒破案太座身分！　五月天演唱會正妹女伴「正臉曝光」

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

蔡依林提告！演唱會遭惡意解讀　梁曉珺被點名反嗆：好好做功課

看更多

胡瓜與曹西平秀場常碰面　感慨:來看看老朋友

即時新聞

剛剛
剛剛
2分鐘前0

陳念琴私下面曝光！被學弟妹舉動惹怒　當面開罵：我很重視訓練態度

6分鐘前0

Ryu新片大翻車！　談高市早苗遭灌負評...急下架影片

6分鐘前68

2026年追星行事曆（不斷更新）　台韓星演唱會、見面會懶人包一次看

25分鐘前0

〈ETA〉導演版一審結果出爐！　ADOR獲賠2230萬

39分鐘前0

《烈愛對決》男男CP紅到金球獎頒獎！飆金句「你知道的」台下尖叫

1小時前0

同意老公「花錢找女人解決」　蕭淑慎小15歲尪梁軒安親回應！

1小時前10

王思佳產後怨氣爆發！控尪躲廁所逃避顧女兒　坐月子再被1事惹毛

1小時前22

佳諭「為林妍霏抱不平」談喜劇3工具：那是自嘲而非霸凌

1小時前30

藍心湄憔悴見曹西平「像家人一樣」 邱瓈寬現身瘦一圈「至少瘦十公斤」

1小時前0

彭佳慧首獻「第一次」！　直面內心恐懼：懷疑自己做不到

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭淑慎「同意小15歲尪花錢解決」
    16小時前5428
  2. 29歲百萬網紅「你的渡口」驚傳猝逝！曾上陸綜、轉戰成人平台
    7小時前162
  3. 阿諾緊身衣「超晃應援片」瘋傳！遭酸假奶反擊了
    4小時前2619
  4. 中國導演奪金球大獎「當場傻住」　她現身全場起立
    1/12 12:2446
  5. 資深女星嗑美食熟男陪吃　被店員叫回收拾桌面
    8小時前2417
  6. 跨性別網紅爆染愛滋「背長滿藤壺顆粒」！友目睹恐怖畫面
    1/11 23:123631
  7. 小S虧兒童台姐姐沒炎上！林妍霏遭出征關鍵因素曝
    5小時前1411
  8. J奶女優宣布：將拍攝最後一部AV
    23小時前248
  9. 鬼塚虎爆歧視！賈永婕親自處理　當事移工反應曝
    4小時前3012
  10. BLACKPINK Lisa「透視裝」現身金球獎！
    1/12 07:57168
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合