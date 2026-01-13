朴娜萊爭議再擴大！逼經紀人「代領婦科藥」　長年跑腿內幕全被爆

記者張筱涵／綜合報導

韓星朴娜勑近日捲入與前經紀人之間的爭議，《Dispatch》今（13日）刊出長文報導，透過對話紀錄、行程內容與公司卡使用明細，整理出事件的來龍去脈，指出爭議並非外界所聚焦的「經紀人落淚」或「反目成仇」，而是源自長期累積的工作界線模糊與爭議性跑腿行為。

▲朴娜勑。（圖／翻攝自YouTube）



機場折返拿香奈兒包 拍攝行程前突加私人請求

[廣告]請繼續往下閱讀...

《Dispatch》指出，事件可追溯至2023年11月4日。當天朴娜勑與經紀人A某為拍攝《我獨自生活》台灣篇前往仁川機場，兩人已完成出境審查，只待搭乘上午9點的航班。然而，朴娜勑卻臨時請求經紀人返回梨泰院住家，取回一只香奈兒包。

報導指出，當時朴娜勑已隨身攜帶GUCCI包，香奈兒包並非節目道具。經紀人A某為此謊稱「忘了藥品」，取消出境程序並離開機場，最終改搭晚間班機前往台灣。

雙方的即時通訊內容顯示，朴娜勑在抵達台灣後仍持續關心經紀人動向，並進一步要求其協助詢問機場免稅店是否能訂購愛馬仕鞋款。

醫療代辦引爆導火線 婦產科「代領處方」爭議

《Dispatch》指出，真正讓經紀人難以承受的，並非單一跑腿事件，而是涉及醫療倫理的請求。報導披露，朴娜勑曾要求女性經紀人代為前往婦產科取得需在錄影前服用的藥物，甚至希望「不要留下診療紀錄」。

對話內容顯示，經紀人B某對此表達強烈抗拒，直言「把我的醫療紀錄弄髒真的很不舒服」，並指出自己未婚，擔心未來婚姻與隱私問題。後續甚至由經紀人A某親自代替朴娜勑前往婦產科完成診療程序。《Dispatch》指出，該行為不僅涉及工作倫理，也可能存在違反醫療法的疑慮。

跑腿內容曝光 涵蓋家人醫療、整形、聚會採買

報導進一步列出經紀人長期負責的跑腿事項，包括替朴娜勑弟弟預約健康檢查、代為安排母親友人的整形諮詢，甚至替母親的朋友處理鼻部與眼皮下垂手術預約。

此外，經紀人也需負責私人聚會採買，包括前往水產市場購買活鮑魚、活章魚，或依指定品牌與數量購買酒類。儘管朴娜勑在訊息中頻繁使用「不好意思」、「謝謝」，但《Dispatch》指出，長期累積的私人請求，最終成為雙方關係破裂的關鍵。

公司卡金額遭質疑 整形費成關鍵證據

針對外界流傳「經紀人一年刷爆7700萬公司卡」的說法，《Dispatch》實際查核後指出，經紀人A某一年內實際使用金額約為韓幣4857萬元（約台幣107萬元），多數為加油費、停車費、代駕費、零食與節目道具支出。

其中最受矚目的一筆，是2025年1月16日支付的韓幣360萬元（約台幣8萬元），使用於U整形外科，項目為「演員美容費」。報導比對通訊紀錄後確認，該筆費用實際對象為朴娜勑母親。

《Dispatch》指出，經紀人B某在同一期間的公司卡使用金額為韓幣6705萬元（約台幣149萬元），主要用於聚餐與工作相關開銷。所有刷卡紀錄皆即時同步給朴娜勑本人，她也會即時詢問不明支出。

事件進入司法程序 雙方爭議未歇

目前，經紀人A某已以「侵占公司資產」為由對朴娜勑提出告訴，警方將全面調查公司名下所有法人卡使用情形，包含是否存在私用公款情況。

《Dispatch》在報導最後指出，將焦點放在「經紀人是否說謊」、「是否索取高額和解金」等表層爭議，無法掩蓋真正的核心即為長期界線不清的工作內容，以及藝人與經紀人之間權責失衡的現實問題。