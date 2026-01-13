「現代韋小寶」鄧兆尊擁3女友！　驚遇男富商「開價8位數」包養

記者陳芊秀／綜合報導

香港男星鄧兆尊是已故粵劇大師鄧永祥的長子，繼承了高達台幣4億元的遺產，並自爆擁有3個女友，被稱為「現代韋小寶」。他近日在網紅的影片頻道露臉，並大談演藝圈驚人內幕，不僅直言圈中男女關係「亂到你想像不到」，更自爆曾有男富商開價8位數的高價要包養他。

▲鄧兆尊已擁有3女友，自曝曾遇男富商開價8位數包養。（圖／翻攝自IG）

驚見說客！男富商開價8位數想包養他

鄧兆尊參加YouTube頻道「Fiona Ho & 何爸」節目訪問，回憶早年在電視城8廠工作時，曾遇過一名說客代某位「男富商」向他問價。對方開出1500萬港元（約6088萬台幣）的天價，希望能包養他3個月。而身家豐厚的他幽默說道：「我不記得是不是3個月了，只記得有人進來問過1500萬包我，而且對方是男人！」他自嘲當時心裡想著：「他真的這麼喜歡吃排骨飯？（指自己身材消瘦）」雖然對此感到訝異，但他坦言：「不問一定失敗，問了就有一半機會」，對娛樂圈中的「問價文化」已經見怪不怪。

幫女星修電器！一開門驚見蕾絲睡衣

除了男富商的重金誘惑，鄧兆尊也分享了被女星投懷送抱的經歷。他透露曾有女星以「修理家電」為名邀他上門，沒想到一開門，對方竟穿著極其性感的蕾絲睡衣迎接。他笑言當時大感愕然，但依然保持清醒，在修好家電後隨即離去。

鄧兆尊強調，父母當年曾近乎用「求」的方式告誡他，切勿在演藝圈亂搞男女關係。因此，面對美色誘惑，他始終保持冷靜：「我會先用腦，再用身體去做。」目前坐擁 Carmen、Cherry及Nana三位紅顏知己的他，也強調絕對不會再增加女友的人數。

影帝真面目

談到娛樂圈內的風氣，鄧兆尊直言男包男、女被包養的情況在業界司空見慣。他更順勢爆料，稱自己曾與多位「影帝級」人物一同出入夜總會，親眼目睹不少風月場面。「有多少影帝跟我去過夜總會，我都懶得講了！」他表示，正是因為見多識廣，現在對任何誘惑都心如止水。