藍心湄憔悴見曹西平「像家人一樣」 邱瓈寬現身瘦一圈「至少瘦十公斤」

記者葉文正／新北報導

資深藝人曹西平去年底在家中安詳過世，留給演藝圈與社會大眾無數驚嘆，今天好友邱瓈寬與藍心湄都到靈堂弔唁曹西平，藍心湄感傷表示：「過去在秀場不熟，這十五年來像家人一樣，過年就邀他到我家。」

▲名導邱瓈寬(右起)與藍心湄到曹西平靈堂。（圖／記者湯興漢攝）

時尚教主藍心湄說：「每年除夕夜，藍媽媽就會希望曹大哥到家裡吃年夜飯，熱鬧熱鬧，他也連續來了幾年，後來我發現他也有點為難，因為他也要做年夜飯給乾兒子們吃，但他又不好意思拒絕藍媽媽，因為他非常孝順，所以我就跟他說，比如一年做年夜飯給乾兒子吃，下一年再來我們家，結果他今年就來不了了，其實我們過去作秀碰到機會不多，但這十五年來真的互動密切，像家人一樣。」當年藍心湄與曹西平在秀場的確是各領風騷，都屬於動感唱跳型歌手。

▲名導邱瓈寬明顯瘦很多。（圖／記者湯興漢攝）

而名導邱瓈寬之前在處理媽媽喪事時，身形就明顯瘦一圈，但這次現身又比當時更瘦，據現場人員表示，感覺至少瘦10公斤以上，但寬姊向來對於演藝圈藝人過世相當有心，常常都會到場致意，雖未發言但令人揪感心。