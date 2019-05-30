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獨家／好事989DJ「戴呼吸器剖腹產」　半身麻醉抗肌瘤！

▲▼賢齡。（圖／經紀人提供）

▲賢齡平安產下「小豬豬」。（圖／經紀人提供）

記者關韶文／台北報導

主持人「咖啡糖賢齡」除了是電台DJ外，更是許多企業尾牙的指定主持人，為了辛苦當媽，她辛苦吃中藥、調身體終於成功懷孕，不過帶著「肌瘤」懷胎十月過程更是相當辛苦，幸好賢齡終於在30日早上平安產下小寶寶。

「咖啡糖賢齡」為了懷孕辛苦調身體一年，2018年10月，正當她打算放棄，打算去研究人工生殖管道的同時，隔月開始大吃大喝，狂吃鹹酥雞、喝啤酒，沒想到就獲得了好消息，「驚訝大於驚喜，完全沒有預備，因為已經放棄，就是在一天早晨發現月經來了，但顏色不太正常後，才上網查，發現可能是懷孕！」

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懷孕期間，由於「前置胎盤」的緣故，賢齡吃了好幾個月的安胎藥，比起其他新手媽媽的壓力，她更多了一層風險。根據文獻顯示，若肌瘤過大也可能會造成胎位不正、影響生產，最後賢齡選擇剖腹產，讓孩子順利出生。

▲▼賢齡。（圖／經紀人提供）

▲賢齡看到寶寶瞬間就哭了。（圖／經紀人提供）

30日一早，也就是剖腹產當天，老公在一旁全程守候，由於第一次參與生產，老公也嚇傻了，「我就看著醫生拉她肚皮東掏西撿的，我有點可以明白，為什麼有些人陪老婆生產完會不行了，我就是醫生護士就是叫我幹嘛，我就幹嘛！」

不過由於肌瘤緣故，過程中賢齡全程戴著呼吸器防止缺氧，加上半身麻醉後，其實她自己看不太到現在「手術過程」，倒是嚇壞一旁的老公，老公則說，「想到這顆長期在她肚子裡，比小孩更辛苦，而且後期這寶寶大了會亂踢，有時候踢到肌瘤她會不舒服，醫生也怕會踢破。」幸好在手術當下，同時也把肌瘤給切除。

躺在手術台上的賢齡一看到孩子出來就哭了，小名小豬豬、2990克、身長51公分，好消息一出，老公卻在臉書幽默道歉寫下，「對不起，跟爸爸一樣沒下巴，以後如果你要打玻尿酸，把拔再幫你出錢錢。」

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