獨家／華研又有人走！　謝佳見「一張照片」露餡經紀約

記者關韶文／台北報導

華研又有人出走了！藝人謝佳見30日宣布舉辦「不惑之年」的生日會，邀請粉絲和他共度生日，不過生日會海報釋出後，下方主辦單位竟不是原本經紀公司「華研」，記者循線追查並求證後，確認謝佳見已經離開華研！

謝佳見近日工作滿檔，戲劇《顧家男》進入尾聲，接著立刻投入新戲《男神時代》拍攝，穩坐演藝圈男一寶座。為了回饋一路以來支持的粉絲，謝佳見親自舉辦生日派對，取名「因為想見，謝佳見」。

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▲謝佳見舉辦生日會。（圖／翻攝謝佳見臉書）

謝佳見親自在IG寫下，「記得我們相約要在生日派對見面嗎？許下勾手指的約定，當天誰都不缺席，一起同樂、共創回憶，因為有你們，我將擁有最幸福的生日。」

▲謝佳見近期投入新戲拍攝，沒想到已經悄悄換了經紀公司。（圖／翻攝謝佳見臉書）



只是沒想到，將活動海報放大一看，下方活動單位竟沒有華研logo，主辦單位竟是「輝映創藝」，原以為僅是活動公司，記者追查後，發現「輝映創藝」是 一間經紀公司，官方臉書則寫著旗下藝人包含，廖語晴、孟耿如、周采詩、薛仕凌 40、陸廷威、夏漢君、高怡平、林哲熹、顏毓麟、陳奕、胡釋安、傅顯皓。

▲謝佳見加入輝映創藝。（圖／翻攝輝映創藝臉書）

關於合約一事，記者致電求證華研，華研表示，「合約確實已到了。華研國際從TVBS 接手3年以來， 雙方合作愉快。從《獨家保鑣》、《親愛的王子大人》、《端腦》、《我是顧家男》、《男神時代》⋯戲劇，到華碩、屈臣氏、 Fila、 Skin Code..廣告代言，LV、BMW、Chocola BB、SKII、Uniqlo等品牌活動出席，出版《第二個佳見》寫真書以及《最幸福的你》單曲，深受好評與矚目。」

華研強調，「雖已與藝人結束合作關係，但原來華研國際處理未完成的工作，雙方在愉快的工作狀態下仍會由華研國際負責到結束。」