郭書瑤化身「金色美人魚」近距離畫面美翻！藍正龍首當導演狂讚

記者林映妤／台北報導

藍正龍自導自演處女作《傻傻愛你，傻傻愛我》以喜憨兒視角看世界，並邀來徐譽庭打造劇本，恬妞、郭書瑤、陳竹昇、張庭瑚等人演出，電影將在台北電影節首映，31日釋出前導預告和海報，郭書瑤苦練潛水多時，更化身為金色美人魚，畫面相當炫麗。

藍正龍認為喜憨兒其實是一群極度單純的孩子，同時也深感公眾對於憨兒的認識不足，才發想《傻傻愛你，傻傻愛我》的故事，「了解他們，比付出同情重要的多。」這也是他拍此片的初衷。

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▲▼藍正龍執導《傻傻愛你，傻傻愛我》郭書瑤化身金色美人魚。（圖／華映提供）

今天公佈的前導海報，可以見到一片藍色汪洋，滿滿陽光照射入海中，有一隻金色的美人魚正在游泳，上面寫著「每個人都有屬於自己的美人魚，她現在正在游過來」，電影充滿奇幻色彩。故事描述喜憨兒小維因在海邊意外邂逅了郭書瑤，認定她是自己最喜歡的繪本《森林王子與美人魚》裡的美人魚化身，展開了一場特別又溫暖的愛情故事。

前導預告中郭書瑤穿著金色魚尾在水中悠游成為亮點，不會游泳的她，為了完成這顆美麗的鏡頭，咬牙克服怕水心理，經過一個多月的潛水特訓，最後不但可以在大海中以蝶式姿態游動，甚至在水中翻身並睜開眼睛，拍出電影中重要的一幕！

▲▼《傻傻愛你，傻傻愛我》有恬妞、郭書瑤、陳竹昇等人加盟演出 。（圖／華映提供）

瑤瑤的表現讓導演藍正龍非常驚喜，「當初聽到她不會游泳時，真的嚇了一跳，但她願意去練習和嘗試，我們也才能拍到這個畫面。」《傻傻愛你，傻傻愛我》預計今年上映。