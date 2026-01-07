蔡依林演唱會遭斷章取義！　合作公司硬起來告了：網路非法外之地

記者蔡宜芳／綜合報導

天后蔡依林（Jolin）的演唱會向來是華語樂壇的指標，沒想到近期竟遭部分網友惡意解讀。蔡依林的合作公司永稻星近日發表嚴正聲明，指出有網友針對演唱會內容進行惡意揣測、斷章取義及不實解讀，嚴重損害蔡依林的聲譽，目前已正式啟動法律程序，強調堅決追究責任。

▲蔡依林日前的演唱會引發熱烈討論。（圖／凌時差提供）

嚴厲譴責誹謗行為！公司響應「清朗」行動切斷不實傳播鏈

聲明稿中特別提到，蔡依林始終致力於以優秀的音樂作品與舞台表演回饋公眾，永稻星作為其獨家合作夥伴，必將堅決維護其合法權益。為了守護健康、文明的網路環境，永稻星表示將積極響應「清朗」系列專項行動，嚴厲譴責任何利用平台「造謠生事、誹謗他人、擾亂社會秩序」的行為，重申「網路空間並非法外之地」。

呼籲網友理性思考！拒絕網路暴力共建友善交流環境

永稻星也呼籲，希望大眾在面對紛繁複雜的網路訊息時，能保持理性思考與獨立判斷，做到不輕信、不盲從，更不要傳播未經證實的消息，「對於任何繼續散布謠言、實施侵權的行為，我司必將依法採取一切必要措施，追究其相應法律責任，維護我司藝人及自身的正當權益。」

▲▼永稻星聲明。（圖／翻攝自微博／蔡依林Pleasure巡迴演唱會）