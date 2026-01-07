江宏恩同框名廚親弟「一家人長超像」　江振誠結婚20年泰妻罕合體

記者黃庠棻／台北報導

藝人江宏恩因八點檔《飛龍在天》打開知名度，至今累積許多經典作品，2017年宣布和圈外女友Vanessa結婚，而他的弟弟是知名主廚江振誠，還有一個姊姊。近日，江宏恩在社群網站上曬出姐弟三人與媽媽一起聚餐的照片，引起熱議。





▲江宏恩合體名廚親弟江振誠。（圖／翻攝自Instagram／jumbonic0115）

江宏恩在社群網站上寫下「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議&小餐聚吧」，只見姊弟三人帶著媽媽一起到台北市排隊名店「金豬食堂」用餐，該餐廳就連南韓天王G Dragon來台灣都指定到此地用餐，因此他一發出在這邊用餐的文章後，還吸引老饕李易回應「這家好吃啊，哥」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲江宏恩三姊弟合體。（圖／翻攝自Instagram／jumbonic0115）

不僅如此，江宏恩還曬出多張聚餐的照片，只見他與弟弟江振誠並肩而坐，對面則是坐著媽媽、姊姊以及弟妹，一家人幸福地享受著韓式烤肉，他與弟弟還露出微笑擺出拳頭碰拳頭的姿勢，最後更在簽名牆旁邊留下一家五口的自拍照，甚至可以看出江振誠也留下簽名。

▲江宏恩合體名廚親弟江振誠。（圖／翻攝自Instagram／jumbonic0115）



此外，江振誠20歲就成為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚，被網友封為餐飲界的「台灣之光」，他與泰籍妻子Pam結婚約20年，雖在2024年一度傳出婚變，但夫妻倆這一次難得公開合體、同框，也讓許多網友大讚「溫馨」，江宏恩好友黃少祺也留言「真棒」，還有人笑說一家人長太像「簡直一個模子刻出來」，引起熱議。

▲江振誠泰國辣妻（後排短髮）難得露面。（圖／翻攝自Instagram／jumbonic0115）