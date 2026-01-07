林俊傑才認愛！女友七七突現身派出所報案　遭爆假富二代身分掀議

記者陳芊秀／綜合報導

歌手林俊傑（JJ）在去年底（2025）公開戀情後，相關話題持續延燒，其中女友七七「白富美」家世引發外界質疑，連日來傳言不斷。而七七於1月5日被目擊現身北京海淀區某派出所報案，該事件迅速衝上熱搜，其維權動機掀起熱烈討論。

▲林俊傑認愛小20歲女友七七，隨後不斷爆出負面消息。（圖／翻攝自IG）

據大陸狗仔「瓜田寒姐」爆料影片，聲稱七七於1月5日前往派出所報案，她身穿黑色連帽外套，面對鏡頭與側拍，她顯得相當謹慎，刻意拉起連帽遮住臉部，試圖避開外界目光，但是瀏海特徵仍被狗仔認出，另一位則是助理。報案結束後她與助理前去附近商場逛街，目前具體報案事由尚未獲得警方與相關人士說明。

▲大陸狗仔曝光影片，聲稱七七1月5日現身北京派出所報案。（圖／翻攝自微博）

▲七七報案後與助理去逛商場。（圖／翻攝自微博）



七七傳出派出所報案，火速衝上熱搜話題。她自從被金曲歌王林俊傑曬合照認愛，家世不斷被挖，陸網瘋傳她的爸爸涉及經濟案件滯留海外，更有自稱是她同學的網友，爆料她偽造「富二代」人設，還被爆2023年曾用其他帳號轉賣林俊傑演唱會門票，遭質疑「利用關係牟利」等。因此她現身派出所，網友關注「丟東西了？」、「為啥要報案」。