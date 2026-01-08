虞書欣甩肉8kg「秀美背」火辣身材全都露　新戲男主變新一代男神

記者黃庠棻／台北報導

2025年末陸劇黑馬非《雙軌》莫屬，從開播前一度不被看好，到播出後熱度持續攀升，成功逆襲成為話題之作。向來被封為「旺夫體質」的虞書欣，再度展現帶劇、帶人的實力。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

無論是《蒼蘭訣》的王鶴棣，或《永夜星河》的丁禹兮，都因與虞書欣合作而人氣大漲、事業再攀高峰，此次她攜手新生代男星何與出演《雙軌》，劇情設定更被觀眾戲稱為「童養婿」，掀起高度討論。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

姜暮（虞書欣飾）與靳朝（何與飾）是一對沒有血緣關係的兄妹，卻因父母離異而分開，多年後再度重逢，情感悄然變質。兩人確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果，讓觀眾心跳加速。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

更具話題性的是，前段戀情僅維持短短一週，第二次重逢時還被姜暮調侃是「一個禮拜的前男友」，甜中帶刺。劇中透過雨中牽手等細節，放大曖昧拉扯的情緒層次，何與更盛讚虞書欣「連小拇指都很會演戲」，細膩肢體語言讓情感更加立體。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

何與過去曾在《金庸武俠世界之華山論劍》中與孟子義合作，而在《雙軌》中飾演靳朝，則將角色的「破碎感」發揮到極致。無論是隱忍克制的眼神戲，或精準到位的微表情，都讓觀眾深陷其中。高糖名場面接連登場，撩人的眼神與各種情不自禁的吻戲層層堆疊，曖昧氛圍拉滿，也讓他迅速躍升為新一代陸劇男神。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在8%，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。靳朝對姜暮無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

虞書欣敬業瘦身8公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）



因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，虞書欣總是第一時間上前幫忙，還笑說「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）



談及《雙軌》，虞書欣感性表示，戲裡故事雖已告一段落，但人生的軌道仍在向前「希望大家都能在自己的人生軌道上勇敢追光、珍惜相遇，活得坦然、愛得盡興。」她也祝福每一段雙向奔赴的感情，都能跨越山海，迎來圓滿結局。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）

在浪漫基調之上，《雙軌》以「偽骨科」情感線為主軸，結合泰國實景拍攝所營造的獨特氛圍，並融入黑市拳賽等暗黑元素，成功形塑出高度辨識度的敘事風格。劇中親情、友情與愛情，再加上賽車、拳擊、臥底等熱血橋段，節奏緊湊、情緒張力十足。《雙軌》已於1/2起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每週五更新上架，龍華電視全台首播敬請期待。

▲《雙軌》由虞書欣、何與主演。（圖／龍華電視提供）