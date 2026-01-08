1月8日星座運勢／金牛聰明消費！ 掌握週四開運幸運色與貴人
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：閱讀激發靈感
感情：向外遇見桃花
財運：做好分析管理
幸運色：淺藍
貴人：牡羊
小人：雙子
雙子座 ♊
工作：扮演調解角色
感情：人氣指數上升
財運：得到心怡禮物
幸運色：橙色
貴人：魔羯
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：善於化解糾紛
感情：愛情把握分寸
財運：花少錢大享受
幸運色：腥紅
貴人：雙子
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：做好分內事情
感情：添增自己魅力
財運：投資長線獲利
幸運色：薄荷奶油色
貴人：水瓶
小人：雙魚
金牛座 ♉
工作：意見易得認同
感情：細心處理愛情
財運：低預算好品質
幸運色：灰紫紅
貴人：天秤
小人：射手
處女座 ♍
工作：易有創作出爐
感情：向外拓展交友
財運：投資熱情增加
幸運色：淺藍
貴人：射手
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：工作有好成績
感情：善解人意助人
財運：積極理財得財
幸運色：奶油色
貴人：獅子
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：人際圈得擴展
感情：戀愛有所突破
財運：商務洽談順利
幸運色：白色
貴人：巨蟹
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：綠色植物定心
感情：打扮亮眼型象
財運：看中不錯商機
幸運色：紫藤色
貴人：處女
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：放手做手中事
感情：相處嚐到甜頭
財運：購物做好預算
幸運色：粉撲桃色
貴人：金牛
小人：巨蟹
獅子座 ♌
工作：謙虛婉轉必修
感情：異性緣相當好
財運：用心規劃投資
幸運色：古銅色
貴人：天蠍
小人：獅子
射手座 ♐
工作：有效化解紛爭
感情：個人心態良好
財運：管理戶頭錢財
幸運色：淺玫瑰紅
貴人：雙魚
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
