

獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
1月8日星座運勢／金牛聰明消費！　掌握週四開運幸運色與貴人

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：閱讀激發靈感

感情：向外遇見桃花

財運：做好分析管理

幸運色：淺藍

貴人：牡羊

小人：雙子

雙子座 ♊

工作：扮演調解角色

感情：人氣指數上升

財運：得到心怡禮物

幸運色：橙色

貴人：魔羯

小人：牡羊

天秤座 ♎

工作：善於化解糾紛

感情：愛情把握分寸

財運：花少錢大享受

幸運色：腥紅

貴人：雙子

小人：處女

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：做好分內事情

感情：添增自己魅力

財運：投資長線獲利

幸運色：薄荷奶油色

貴人：水瓶

小人：雙魚

金牛座 ♉

工作：意見易得認同

感情：細心處理愛情

財運：低預算好品質

幸運色：灰紫紅

貴人：天秤

小人：射手

處女座 ♍

工作：易有創作出爐

感情：向外拓展交友

財運：投資熱情增加

幸運色：淺藍

貴人：射手

小人：水瓶

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：工作有好成績

感情：善解人意助人

財運：積極理財得財

幸運色：奶油色

貴人：獅子

小人：天秤

天蠍座 ♏

工作：人際圈得擴展

感情：戀愛有所突破

財運：商務洽談順利

幸運色：白色

貴人：巨蟹

小人：天蠍

雙魚座 ♓

工作：綠色植物定心

感情：打扮亮眼型象

財運：看中不錯商機

幸運色：紫藤色

貴人：處女

小人：魔羯

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：放手做手中事

感情：相處嚐到甜頭

財運：購物做好預算

幸運色：粉撲桃色

貴人：金牛

小人：巨蟹

獅子座 ♌

工作：謙虛婉轉必修

感情：異性緣相當好

財運：用心規劃投資

幸運色：古銅色

貴人：天蠍

小人：獅子

射手座 ♐

工作：有效化解紛爭

感情：個人心態良好

財運：管理戶頭錢財

幸運色：淺玫瑰紅

貴人：雙魚

小人：金牛

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

