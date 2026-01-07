檀健次爆熱戀小16歲《長相思》女星！　澄清「單身狗」遭她打臉

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸35歲人氣男星檀健次日前被捲入網美司曉迪的私生活風波中，他雖透過工作室火速澄清，但7日又被瘋傳與19歲新人演員劉一諾交往，掀起網友熱烈議論。對此，檀健次於稍早親自發文回應，而女方也在隔半小時後發聲。

▲檀健次被爆和劉一諾交往。（圖／翻攝自微博／MIC檀健次JC-T、演員劉一諾）

劉一諾在4日曾曬出疑似檀健次所使用的訂做款寵物地毯、襯衫，配文寫道：「你送給我的禮物，我不想你也送給過別人。」且定位與檀健次網傳的住址相同，部分照片還與男方在2日發佈的〈PROOF〉MV高度相似。網友也發現，劉一諾曾參演檀健次的代表作之一《長相思》，當時扮演「小小夭」的她才17歲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼劉一諾的發文被疑是和檀健次的戀愛證據。（圖／翻攝自微博）

對此，粉絲澄清地毯為MV租賃道具，且可公開訂做。而檀健次稍早也上傳MV片段，發文寫道：「PROOF：三隻單身狗。」間接澄清自己目前單身。

▲檀健次回應。（圖／翻攝自微博／MIC檀健次JC-T）

不過，劉一諾在檀健次澄清不久後，再度發文說道：「在一起過，已分手。」表示自己本來只是想記錄戀情，「以及不想被當成曾經爆出來的女生那樣的身份（每個女生都值得被愛被尊重），沒想到會發酵至此地步，給大家造成了不便、傷害和困擾，對不起。」而檀健次目前則無進一步的回應。

▲劉一諾發聲。（圖／翻攝自微博／演員劉一諾）