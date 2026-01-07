米倉涼子涉毒風波未解　5年阿根廷男友驚傳「人間蒸發」被切割

記者蔡宜芳／綜合報導

日本「收視女王」米倉涼子在去年10月驚傳涉毒，消失於螢光幕前約4個月。她在今年元旦透過社群分享黑白近照，向粉絲報告近況，似乎是宣告她已整裝待發，準備重啟演藝事業。而和她同樣遭到調查的阿根廷男友的去向，也引發外界關注。

▲米倉涼子在去年10月捲入涉毒疑雲。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）

阿根廷男友驚傳「下落不明」？米倉涼子身心現況引發熱議

米倉涼子與交往5年的阿根廷舞者男友Gonzalo Cuello原本感情穩定，但在被爆出逮捕風波前夕，男方卻突然離開日本返鄉。儘管舞蹈教室曾對外解釋他是為了探視生病的父親，但至今音訊全無。當日媒向該舞蹈教室詢問Gonzalo是否仍在職，對方回應：「不，他已不屬於我們了。」但教室的官網目前仍將其列為講師之一，讓人霧裡看花。

業界人士指出，由於米倉過去曾飽受低腦脊髓液壓症候群及急性腰痛之苦，男友一直是支持她的心靈支柱，如今對方面對搜查風波後的下落不明，也引發外界關心。

▲米倉涼子在元旦開始恢復更新社群。（圖／翻攝自Instagram／ryoko_yonekura_0801）

自宅遭搜查震撼影壇！米倉沈默多時終發「再出發宣言」

此前，米倉涼子因捲入疑似違反《麻藥取締法》的調查風波，住家遭到搜查，引發各界震撼。沈默多時後，米倉在去年底打破僵局，透過官網發表聲明承認：「確實有調查機關進入我住處。」她解釋，當時是為了配合調查，才選擇暫時不對外發布資訊，並宣布事情已告一個段落。

業內人士分析，米倉選在去年底發表正式聲明，其實是為了今年2月即將在Amazon Prime Video全球上線的新片《Angel Flight THE MOVIE》做準備。為了不讓私生活爭議影響到宣傳活動，米倉選擇在電影試映前向大眾說明狀況，這份聲明也被視為她的「再出發宣言」。