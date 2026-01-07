ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
獨家／啦啦隊女神是福州包千金！
曖昧退流行？2026約會關鍵詞曝光
米倉涼子涉毒！男友驚傳「人間蒸發」
劉雨柔「無後援育兒」曝身體變化　霸氣拒醫美：等著看我變瘦

記者蔡宜芳／綜合報導

藝人劉雨柔向來以健美、凹凸有致的形象深植人心，但在迎來愛女「小花生」後，她也面臨了許多平凡媽媽都會遇到的身材挑戰。她在7日於社群曬出產後近照，分享身體變化，期許照片是「最後一次看到這樣的自己」，宣布正式啟動瘦身計畫。

▲▼劉雨柔「無後援育兒」曝產後凸肚照霸氣拒醫美：等我變瘦。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔在當媽前身材健美。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

昔日運動狂人遇育兒現實！無後援「24小時黏人」讓線條失蹤

劉雨柔表示，懷孕生子前，自己曾是極度愛好運動的人，靠著一般人最不喜歡的「運動搭配飲食控制」兩大絕招，自律維持明顯線條，「『身材』也從來就不是我的困擾。」但升格人母後，現實的育兒生活接踵而來，她自曝現在帶小孩完全無後援，孩子24小時都黏在身上，別說是規律運動，連想要自己下廚、控制飲食都成了奢望。

堅決不靠醫美打針！劉雨柔靠意志力尋找「第三種方式」健康瘦

劉雨柔曬出自己小腹突出的側身照，坦然說道：「照片裡面就是一個產後媽媽常見的模樣，當然⋯我也一樣。」不過，面對體態的改變，劉雨柔並沒有打算妥協，反而激起了滿滿鬥志，「我就不相信我找不到第三種方式，能夠讓我成功的回到最初的模樣。」她也特別強調，自己瘦身的原則是「堅決不醫美、不打針」，自信喊話：「不用太久的時間，我一定能瘦下來，等著看吧！」

▲▼劉雨柔「無後援育兒」曝產後凸肚照霸氣拒醫美：等我變瘦。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

▲劉雨柔分享近照。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

