ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡阿嘎尖叫找偶像合照！　「183cm棒壇巨星」想擊掌蔡桃貴…殘酷結果網笑翻

記者韓景樺／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎拍片主題貼近大眾日常，生動表情加上幽默談吐，總能不經意間戳中觀眾笑點，因此吸引許多死忠粉絲支持。30日蔡阿嘎興奮PO文透露自己追星成功，更曬出一家三口和偶像「恰恰」彭政閔的合照，讓網友直呼太厲害。

▲▼蔡阿嘎和偶像彭政閔見面超興奮。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎和偶像彭政閔見面超興奮。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

請繼續往下閱讀...

愛看棒球的蔡阿嘎是資深兄弟迷，過去也曾多次和彭政閔合作拍片，私交甚篤。去年蔡阿嘎兒子「蔡桃貴」誕生時，彭政閔更特地送上給寶寶的出生禮物，讓他直呼偶像太貼心，讓他感動得「痛哭流涕」。

▲▼彭政閔曾多次和蔡阿嘎合作拍片，兩人私交不錯，甚至送了出生賀禮給「蔡桃貴」。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

▲彭政閔曾和蔡阿嘎合作拍片，甚至曾送出生賀禮給「蔡桃貴」。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

而近日2人再度相見歡，連老婆「二伯」都抱著蔡桃貴現身，能夠再次站在偶像身邊，蔡阿嘎笑得合不攏嘴，更不忘對兒子喊話：「蔡桃貴快看～這是阿爸的偶像耶！」語畢還開心尖叫，把小粉絲的雀躍反應全表現出來了。

▲▼蔡阿嘎和偶像彭政閔見面超興奮。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

▲蔡桃貴表情超呆萌。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

而懵懂的蔡桃貴似乎無法體會爸爸的幸福，對於棒壇巨星伸出手來想擊掌，也只是呆萌地轉過頭看向別處，讓彭政閔的手懸在半空中，乍看之下超殘酷又忍不住想笑。一大一小的有趣互動讓不少人看了大呼可愛，有網友羨慕表示，雖然現在蔡桃貴還不能理解，但「他長大以後一定把跟恰恰同框的事情到處跟同學炫耀」，讓蔡阿嘎哭笑不得親自回覆：「可是他同學應該也不認識恰哥。」

▲▼蔡阿嘎和偶像彭政閔見面超興奮。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

▲蔡阿嘎趁機和偶像彭政閔互動。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

二伯事後也在IG曬出側拍照，更以蔡桃貴口吻PO文：「上面的空氣好新鮮啊！」只見官方身高183cm的彭政閔輕鬆抱起10個月大的蔡桃貴，而被舉高高的蔡桃貴不慌不怕，只是滿臉好奇地盯著彭政閔看，淡定反應讓一旁的爸媽都看傻。網友們看了也紛紛羨慕起蔡桃貴，「好值得炫耀的事情喔！貴董讓恰神飛高高過耶」、「桃貴好幸福喔」。而有眼尖網友留意到蔡阿嘎身材似乎發福了些，讓蔡阿嘎連忙跳出來解釋：「角度問題啦角度」。

▲▼蔡阿嘎看兒子蔡桃貴被彭政閔抱著飛高高，一臉驚訝。（圖／翻攝自IG／二伯）

▲蔡阿嘎和二伯看兒子蔡桃貴被彭政閔抱著飛高高，一臉驚訝。（圖／翻攝自IG／二伯）

蕭敬騰幫伴奏「照亮了我生命」　選手唱一半..王嘉爾.蕭敬騰.陳粒突上台

推薦閱讀

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

魏蔓自爆失戀！　愛了16年的他「穩交25歲小女友」…心碎一地：讓我靜靜

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

往生的病人頭七…自動感應門開了又關！　護理師學姐淡定「一句話」鎮住全場

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

結婚5年「雙方家長沒見面」！　過年只回自己家…PAPI醬吐中肯原因

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

徐若瑄飛香港合體「短髮女神」　21年前神凍齡同框照曝光

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

秋瓷炫嫁尪2年「首爾補辦婚宴」　于曉光中＋韓文告白愛妻…甜炸了

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

Ella陪2歲勁寶畫畫！　「藍色圈圈＋咖啡色三角形」…網一秒猜出正解

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

《延禧》純妃劇組突暈倒！「蒼白打點滴」病床照曝光　粉絲心疼：太拼了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

小12歲尪認「婚後變化大很正常」　談鍾麗緹經痛：少惹她就過了

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

蔡阿嘎, 蔡緯嘉, 二伯, 李佩潔, 蔡桃貴, 彭政閔, 恰恰

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 白家綺坐月子出關！親餵母奶「臉圓一圈」求饒：我還沒瘦下來
  2. 安啾親PO「男友視角」露餡了！　照片抓包修圖痕跡
  3. 歐陽妮妮瀏海剪短「瞬間減齡6歲」！　甜笑：大家都說像高中生
  4. 蔡阿嘎尖叫找偶像合照！　「183cm棒壇巨星」想擊掌蔡桃貴…殘酷結果網笑翻
  5. 放浪兄弟AKIRA電影不靠替身僅花2個月練琴　被成員虧氣質不合
  6. 快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！
  7. 《木曜4》五月天特輯「出意外」！　泱泱超自責…當場「崩潰大哭」
  8. 郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆
  9. 飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大
  10. 林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366