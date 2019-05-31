蔡阿嘎尖叫找偶像合照！　「183cm棒壇巨星」想擊掌蔡桃貴…殘酷結果網笑翻

記者韓景樺／綜合報導

知名YouTuber蔡阿嘎拍片主題貼近大眾日常，生動表情加上幽默談吐，總能不經意間戳中觀眾笑點，因此吸引許多死忠粉絲支持。30日蔡阿嘎興奮PO文透露自己追星成功，更曬出一家三口和偶像「恰恰」彭政閔的合照，讓網友直呼太厲害。

▲蔡阿嘎和偶像彭政閔見面超興奮。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

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愛看棒球的蔡阿嘎是資深兄弟迷，過去也曾多次和彭政閔合作拍片，私交甚篤。去年蔡阿嘎兒子「蔡桃貴」誕生時，彭政閔更特地送上給寶寶的出生禮物，讓他直呼偶像太貼心，讓他感動得「痛哭流涕」。

▲彭政閔曾和蔡阿嘎合作拍片，甚至曾送出生賀禮給「蔡桃貴」。（圖／翻攝自Facebook／蔡阿嘎）

而近日2人再度相見歡，連老婆「二伯」都抱著蔡桃貴現身，能夠再次站在偶像身邊，蔡阿嘎笑得合不攏嘴，更不忘對兒子喊話：「蔡桃貴快看～這是阿爸的偶像耶！」語畢還開心尖叫，把小粉絲的雀躍反應全表現出來了。

▲蔡桃貴表情超呆萌。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

而懵懂的蔡桃貴似乎無法體會爸爸的幸福，對於棒壇巨星伸出手來想擊掌，也只是呆萌地轉過頭看向別處，讓彭政閔的手懸在半空中，乍看之下超殘酷又忍不住想笑。一大一小的有趣互動讓不少人看了大呼可愛，有網友羨慕表示，雖然現在蔡桃貴還不能理解，但「他長大以後一定把跟恰恰同框的事情到處跟同學炫耀」，讓蔡阿嘎哭笑不得親自回覆：「可是他同學應該也不認識恰哥。」

▲蔡阿嘎趁機和偶像彭政閔互動。（圖／翻攝自IG／蔡阿嘎）

二伯事後也在IG曬出側拍照，更以蔡桃貴口吻PO文：「上面的空氣好新鮮啊！」只見官方身高183cm的彭政閔輕鬆抱起10個月大的蔡桃貴，而被舉高高的蔡桃貴不慌不怕，只是滿臉好奇地盯著彭政閔看，淡定反應讓一旁的爸媽都看傻。網友們看了也紛紛羨慕起蔡桃貴，「好值得炫耀的事情喔！貴董讓恰神飛高高過耶」、「桃貴好幸福喔」。而有眼尖網友留意到蔡阿嘎身材似乎發福了些，讓蔡阿嘎連忙跳出來解釋：「角度問題啦角度」。

▲蔡阿嘎和二伯看兒子蔡桃貴被彭政閔抱著飛高高，一臉驚訝。（圖／翻攝自IG／二伯）