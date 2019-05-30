螢幕初吻獻給明道　陸女星呂佳容讚：他教得比較好

記者林奕如／台北報導

劉濤、呂佳容、馬天宇、王耀慶主演電視劇《親愛的婚姻》，呂佳容原本是不婚主義，一直將閨蜜的婚後生活奉為人生反面教材，最後卻終結在王耀慶飾演的精英男手裡，劇中兩人在郵輪上「專業親吻」，她不忘隔空感謝螢幕初吻對象明道；「他教得比較好，以至於我也很專業，拍吻戲都沒什麼心理變化。」

▲呂佳容《親愛的婚姻》。（圖／人人娛樂提供）

呂佳容每一部作品收割男神，包括明道、陳偉霆、霍建華、鄭伊健、黃曉明、王耀慶等都有合作過。2010年拍攝《美人天下》獻出螢幕初吻給明道，那一場是在冰天雪地，她十分緊張、羞澀。不過在最終的片段裡，兩人依舊把感覺詮釋得十分唯美。

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▲呂佳容和王耀慶合作。（圖／人人娛樂提供）

新戲她飾演都市御姐，和精英（王耀慶 飾）一起上演都市愛情，這次也有吻戲，被問感覺，呂佳容直言：「專業、熟練」。至於最享受和誰拍吻戲？她回應：「吻戲一般都不會拍太多條，非常快，還沒感受到就結束了。」

恰好該劇4個主演劉濤、馬天宇、王耀慶和她一樣都是巨蟹座，「溝通起來太舒服了。」呂佳容透露，自己曾在劇組與馬天宇穿錯褲子，回酒店收到馬天宇微信才發現，事後在劇組被嘲笑了很久。此外，她與劉濤也經常在劇組就身材、運動等問題互虧，相處起來非常隨性。