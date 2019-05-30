ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

螢幕初吻獻給明道　陸女星呂佳容讚：他教得比較好

記者林奕如／台北報導

劉濤、呂佳容、馬天宇、王耀慶主演電視劇《親愛的婚姻》，呂佳容原本是不婚主義，一直將閨蜜的婚後生活奉為人生反面教材，最後卻終結在王耀慶飾演的精英男手裡，劇中兩人在郵輪上「專業親吻」，她不忘隔空感謝螢幕初吻對象明道；「他教得比較好，以至於我也很專業，拍吻戲都沒什麼心理變化。」

▲呂佳容《親愛的婚姻》。（圖／人人娛樂提供）

▲呂佳容《親愛的婚姻》。（圖／人人娛樂提供）

呂佳容每一部作品收割男神，包括明道、陳偉霆、霍建華、鄭伊健、黃曉明、王耀慶等都有合作過。2010年拍攝《美人天下》獻出螢幕初吻給明道，那一場是在冰天雪地，她十分緊張、羞澀。不過在最終的片段裡，兩人依舊把感覺詮釋得十分唯美。

請繼續往下閱讀...

▲呂佳容《親愛的婚姻》。（圖／人人娛樂提供）

▲呂佳容和王耀慶合作。（圖／人人娛樂提供）

新戲她飾演都市御姐，和精英（王耀慶 飾）一起上演都市愛情，這次也有吻戲，被問感覺，呂佳容直言：「專業、熟練」。至於最享受和誰拍吻戲？她回應：「吻戲一般都不會拍太多條，非常快，還沒感受到就結束了。」

恰好該劇4個主演劉濤、馬天宇、王耀慶和她一樣都是巨蟹座，「溝通起來太舒服了。」呂佳容透露，自己曾在劇組與馬天宇穿錯褲子，回酒店收到馬天宇微信才發現，事後在劇組被嘲笑了很久。此外，她與劉濤也經常在劇組就身材、運動等問題互虧，相處起來非常隨性。

40歲陳喬恩「不為結婚而結婚」　霸氣嗆酸民：大家很Care我的年齡！

推薦閱讀

專訪／鍾承翰被模特兒學長霸凌　後台裸上身找衣服

專訪／鍾承翰被模特兒學長霸凌　後台裸上身找衣服

《如懿傳》凌雲徹新戲也一樣悲情　婚禮上慘被新娘戴綠帽

《如懿傳》凌雲徹新戲也一樣悲情　婚禮上慘被新娘戴綠帽

《大時代》秋月發狠打她3巴掌　惡女過瘦竟被彈飛了

《大時代》秋月發狠打她3巴掌　惡女過瘦竟被彈飛了

張書豪稱柯佳嬿「虎姑婆」　趴地學狗賣萌遭笑87分像

張書豪稱柯佳嬿「虎姑婆」　趴地學狗賣萌遭笑87分像

錦榮熱吻認愛Akemi：正在交往中！緋聞傳2年「扶正女友地位」

錦榮熱吻認愛Akemi：正在交往中！緋聞傳2年「扶正女友地位」

腳涼涼的...地下一攤血「傷口深到見骨」　李國毅右腳縫6針照拍戲

腳涼涼的...地下一攤血「傷口深到見骨」　李國毅右腳縫6針照拍戲

《大時代》孫煥然站高台「當眾脫褲」　 路過民眾大喊：加油！

《大時代》孫煥然站高台「當眾脫褲」　 路過民眾大喊：加油！

「銀幕男友」曹晏豪穩交女神鍾瑶　曾之喬開心轉圈圈：很高分！

「銀幕男友」曹晏豪穩交女神鍾瑶　曾之喬開心轉圈圈：很高分！

鍾瑶認愛曹晏豪「戀愛ING」　大街激吻被拍：忘記我是藝人了

鍾瑶認愛曹晏豪「戀愛ING」　大街激吻被拍：忘記我是藝人了

甩10年正宮狂追郭雪芙！劉以豪《不能是朋友》脫了狂電女心

甩10年正宮狂追郭雪芙！劉以豪《不能是朋友》脫了狂電女心

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

板子一抽開⋯熊熊、張立東「嘴對嘴親下去」結果GG了

獨家／宋讚養經紀人收押前專訪　自稱「YG娛樂」在台唯一員工

林志玲過安檢前…停下腳步現暖舉！　44歲「HD照」網看傻：不敢相信

被爆現身YG社長性招待酒席！　PSY神隱1天認了「世界級韓星」就是他

滴妹「女團出道」破尺度穿激短裙！　辣照直逼根部…網驚：快走光了

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

野生「夯劇女神」素顏搭高鐵！　偷拍乘客…網歪樓「狂盯右下角」：好兇

Linda消失2年首曬「老公真面目」！　秘婚產雙胞胎兒正面照曝光

張香香穿泳衣「掉出半球」！　試衣間內畫面曝光…網友一看全瘋了

Jennie爆「帶頭霸凌Lisa」影片10萬人瘋傳　鐵粉怒舉8鐵證打臉酸民

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

呂佳容, 明道, 親愛的婚姻

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 郭富城嬌妻產女1個月「真實身材首現形」！　穿窄裙露蠻腰…網一看驚呆
  2. 飛飛翔翔養了2隻新寵物！黑人公開「搬家紀錄」　范瑋琪傻眼哀號：牠好大
  3. 林意箴當「假球迷」只為接近丁春誠　全靠姊惡補NBA
  4. 螢幕初吻獻給明道　陸女星呂佳容讚：他教得比較好
  5. 廖慧珍運動甩肉10公斤等愛　單身多年「痠痛比男友還忠心」
  6. 滴妹家中「扭臀熱舞」！　阿滴突破恥度豁出去…網看傻：真的瘋了
  7. 波特王「突然開始留長髮」有感人原因！　說完崩潰：笑著笑著就哭了
  8. 專訪／《他在清明來看我》愛上鬼哥哥　Ohm被Singto這句話撩走少男心
  9. 強仁停工3年「接新戲演男主角」　遭疑回歸SJ…所屬社說話了！
  10. 專訪／坤達Energy時期「都在放空」　解散才清醒：原來以前這麼紅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366