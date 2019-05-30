街邊偶遇長腿歐巴...一看是鄭敬淏！正在拍戲「長髮」新造型曝光

文／yeonhee
嗨～
好像好久沒更新了那樣
（咦？不是上禮拜才更新？）
話說昨天就那麼巧提前回南韓的民宿
然後又那麼巧走到一個廣場
接著就 ta-daaaaaaa
看見了一個劇組正在拍攝當中
猜猜是什麼劇
是有鄭敬淏、朴成雄、李雪和李伊主演的《악마가 너의 이름을 부를 때（當惡魔呼喚你的名字時）》！
▲街邊偶遇激瘦腿歐巴...一看是鄭敬淏。（圖／yeonhee提供）
鄭敬淏我只能說我比較懷念《機智牢房生活》裡的他
這個髮型真的超奇怪的
不過他的腳好瘦啊～
難道韓國男生的腿都是那樣？
因為同劇的另一位名叫宋康（송강）的演員也是那樣～
▲鄭敬淏公開和朴成雄正拍攝《當惡魔呼喚你的名字時》幕後照。（圖／翻攝自鄭敬淏IG）
此外還看到我好喜歡的女演員李雪！
可惜沒拍到照片
不過當時其實為了避免劇透嚴禁拍照
我還是那麼不聽話地拍了幾張
（馬上跪洗衣板道歉，不過髮型什麼的鄭敬淏都有在自己IG曝光）
李雪好開朗活潑，可是真的身型好小也～
鄭敬淏也和工作人員有說有笑，超沒架子的～
私心說，我最後也和宋康拍到照耶！
他好帥喔～
▲新演員宋康本人超帥。（圖／yeonhee提供）
好啦，居然那麼有緣見到他們
我一定會死守劇集放送的！
（以上圖片皆由yeonhee提供）
yeonhee
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