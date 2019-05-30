街邊偶遇長腿歐巴...一看是鄭敬淏！正在拍戲「長髮」新造型曝光

不是韓國人。只想把好電影介紹給大家。

文／yeonhee

嗨～

好像好久沒更新了那樣

（咦？不是上禮拜才更新？）

話說昨天就那麼巧提前回南韓的民宿

然後又那麼巧走到一個廣場

接著就 ta-daaaaaaa

看見了一個劇組正在拍攝當中

猜猜是什麼劇

是有鄭敬淏、朴成雄、李雪和李伊主演的《악마가 너의 이름을 부를 때（當惡魔呼喚你的名字時）》！

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▲街邊偶遇激瘦腿歐巴...一看是鄭敬淏。（圖／yeonhee提供）

鄭敬淏我只能說我比較懷念《機智牢房生活》裡的他

這個髮型真的超奇怪的

不過他的腳好瘦啊～

難道韓國男生的腿都是那樣？

因為同劇的另一位名叫宋康（송강）的演員也是那樣～

▲鄭敬淏公開和朴成雄正拍攝《當惡魔呼喚你的名字時》幕後照。（圖／翻攝自鄭敬淏IG）

此外還看到我好喜歡的女演員李雪！

可惜沒拍到照片

不過當時其實為了避免劇透嚴禁拍照

我還是那麼不聽話地拍了幾張

（馬上跪洗衣板道歉，不過髮型什麼的鄭敬淏都有在自己IG曝光）

李雪好開朗活潑，可是真的身型好小也～

鄭敬淏也和工作人員有說有笑，超沒架子的～

私心說，我最後也和宋康拍到照耶！

他好帥喔～

▲新演員宋康本人超帥。（圖／yeonhee提供）

好啦，居然那麼有緣見到他們

我一定會死守劇集放送的！

（以上圖片皆由yeonhee提供）

yeonhee

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