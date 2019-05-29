鄭元暢憂：別人說拍偶像劇的沒演技　《華麗上班族》影后救了他！

記者林映妤／台北報導

「非常林奕華」28週年紀念、香港舞台劇鬼才導演林奕華首次在台舉辦《近看林奕華－非常林奕華舞台映畫》影展，將他過去分別與3位金獎影后張艾嘉、劉若英和李心潔合作的經典舞台劇《華麗上班族之生活與生存》、《紅娘的異想世界之在西廂》及《命運建築師之遠大前程》搬上大銀幕！

觀眾除了能近距離欣賞張艾嘉、劉若英、李心潔、楊祐寧、鄭元暢和王耀慶的演出魅力，影展期間，林奕華更將親自出席每一場映後講座，與觀眾分享創作過程的酸甜苦辣。

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▲▼《華麗上班族之生活與生存》張艾嘉與鄭元暢。（圖／甲上提供）

29日主辦方公布，「導演愛將」王耀慶將出席6月8日《紅娘的異想世界之在西廂》及《命運建築師之遠大前程》；台灣觀眾好久不見的「小綜」鄭元暢也將出席6月9日《華麗上班族之生活與生存》的映後講座，力挺導演林奕華，與觀眾面對面交流！

當年鄭元暢十分擔憂別人說他「拍偶像劇的沒演技」造成表演綁手綁腳，多虧演出對手戲的張艾嘉透過細微眼神和動作指點，引導出他的戲劇最佳表現；至於林奕華「御用」男演員王耀慶，也獲得導演盛讚：「沒看過王耀慶演舞台劇的觀眾，很難想像表演加上個人魅力，可以在現場產生多大的磁場！」

▲▼《華麗上班族之生活與生存》王耀慶與謝盈萱；《命運建築師之遠大前程》李心潔與王耀慶。（圖／甲上提供）

《近看林奕華－非常林奕華舞台映畫》將在6月1日、6月2日及6月8日、6月9日4天周末在光點華山獨家上映。