演完《雙囍》被嚇跑？劉冠廷認：還是想辦儀式　承諾婚禮「視線只看孫可芳」

賀歲電影《雙囍》於7日舉辦媒體試片，主要卡司劉冠廷、余香凝、楊貴媚、庹宗華等金獎卡司首度合體。戲中劉冠廷與香港影后余香凝飾演一對在婚禮中面臨崩潰的新婚夫妻，雖然拍完這部電影有如震撼教育，但他對舉辦結婚儀式仍有憧憬，「我覺得儀式有它存在的必要，它有一種魔力可以祝福新人。」

劉冠廷在今年過年檔期左右開弓，有《雙囍》和《功夫》兩部電影上映，他幽默形容兩部作品能像颱風一樣產生「共伴效應」。談及片中繁瑣的婚禮細節，現實生活中尚未補辦婚禮的他表示，自己其實一直想舉辦儀式，只是追求簡單。

劉冠廷也因為角色在戲中忙於應付瑣事而忽視新娘，給了自己不少警惕，「現實婚禮中，我一定會時時刻刻把專注力放在對方身上。」他感性表示，屆時不會預設是否落淚，但一定會專心看著太太孫可芳。

拍攝期間正值劉冠廷孩子剛出生不久，加上當時正忙於金馬獎主持排練，他形容那段時間整個人處於高度緊繃狀態，剛好能將那股壓力精確投射到角色之中。他笑說：「我們像是過了三十幾天的一天，雖然累，但也非常開心、好玩。」

香港金像獎影后余香凝此次首度來台演出，她興奮地表示：「很高興第一次拍片就在台灣『結婚』。」憶起拍攝過程，她對前輩楊貴媚的照顧感念至今。當時正值寒流，余香凝身穿單薄婚紗在低溫下工作，楊貴媚見狀，隔天便特地準備了一件溫暖的毯子送給她。楊貴媚則謙虛回應，那是給余香凝做個紀念，「希望那件毯子能陪她度過台灣寒冷的冬天。」

身為已婚代表，余香凝回想起自己的婚禮時，和片中的新娘有一樣的身體狀態，甚至累到想吐，所幸老公全程貼心陪伴，與戲中角色焦頭爛額的狀態形成強烈對比。余香凝笑說：「我結婚那天，我老公看我看到不行！」

令人驚訝的是，楊貴媚與庹宗華雖然在演藝圈交遊廣闊且作品無數，但在《雙囍》中竟是首度合作。兩人在片中飾演劉冠廷離婚不合的父母，現實中「王不見王」的巧合正好與劇情呼應。庹宗華笑說：「這次也算圓了我一直想跟貴媚姐合作的願望。」楊貴媚則開玩笑表示遺憾，因為這次演的是離婚夫妻，「下次希望能有快樂一點的合作。」

影歌雙棲的 9m88 在片中挑戰飾演婚禮顧問，為了精準呈現專業度，她特別向資深婚顧取經，發現這個行業需要極大的熱情。她這次也包辦詞曲創作主題曲，笑稱角色心境讓她「終於不用再哭了」。而飾演最強伴郎的蔡凡熙則透露，看完電影後竟重拾對婚姻的憧憬，「隨著年紀增長，原本覺得婚姻不重要，但拍完後，真的燃起對人生下一階段的熱情。」

《雙囍》由《孤味》導演許承傑編導，攜手金獎監製苗華川、張林翰共同打造。電影圍繞婚禮、家庭與世代情感，透過幽默與感性交織出笑中帶淚的故事，將於2月17日大年初一正式在台上映。