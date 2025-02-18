西田敏行最後遺作！　《派遣女醫》電影版「新院長是日本奧斯卡影帝」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣日劇《派遣女醫X》，以集大成新作《劇場版派遣女醫X FINAL》為全系列邁向最終完結，並將在本週五於全台大銀幕隆重獻映。本片也是去年過世的日本國寶級演員西田敏行演藝生涯的最後謝幕作品，他在系列作中飾演院長「蛭間重勝」，以老謀深算卻又不時滑稽可愛的形象，至今廣受劇迷津津樂道。

▲《劇場版派遣女醫X FINAL》是西田敏行的最後遺作。（圖／采昌國際多媒體提供）

本片日前舉辦宣傳活動，主持人當場宣讀西田在完成報告記者會時，寫下對米倉涼子的手寫留言，這時已經距離他離世九天。當米倉聽到他以角色名稱寫下：「大門未知子，非常感謝妳過去12年來的幫助。因為有妳，我才懂得生活的精彩。非常感謝。蛭間重勝」的感謝之語時，更讓她在驚訝之餘流下感動的淚水。

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米倉透露，自己之前在手機裡，錄下許多西田的聲音：「在一起喝酒時，如果聊到好話題，我就會錄下來。因為已經沒有留下自己父親的聲音，所以我開始錄下西田先生的聲音。在他不經意說出的話語當中，也留下很多西田語錄，我希望能夠傳承下去。雖然自己也許沒能力去完全傳承，但還是希望自己能夠不要忘記。」米倉坦言自己感受到西田的疼愛，也因此有感而發，「現在的西田先生已經可以自由地吃喝，自由評價別人的演技，因為那裡應該有很多優秀的演員，我希望他可以自由地演戲。總有一天，我也希望能夠加入到那個地方。」

▲米倉涼子和染谷將太在《劇場版派遣女醫X FINAL》將有對手戲。（圖／采昌國際多媒體提供）

此外，《劇場版派遣女醫X FINAL》也加入全新演出陣容，包括日本奧斯卡得主染谷將太與綾野剛，以及偶像男團「浪花男子」西畑大吾等人。尤其染谷將太還一人分飾兩角，演繹擠下西田敏行所飾演「蛭間重勝」，登上東帝大學醫院新院長的「神津比呂人」，以及他的雙胞胎弟弟「神津多可人」，以具備大人物風範的成熟氣息，預計將成為《派遣女醫X》史上最大、最壞、最強的反派角色，染谷笑說：「我飾演了一個我永遠無法再遇到的角色呢！」