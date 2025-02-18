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八點檔女星販毒詐財遭判14年　洪曉玲假釋出獄…率黑衣人討債

【女王碰毒一路騙】八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

▲才出獄不久的洪曉玲，去年又犯下恐嚇取財罪。（翻攝自洪曉玲臉書）

圖文／鏡週刊

「太陽花女王」劉喬安日前在美國被逮捕，她之前因涉及侵占、詐欺、毒品等罪嫌，2019年趁通緝前潛逃至美國，最近竟又涉及從美國寄古柯鹼等毒品至台灣，在台美兩地警方合作下才將她逮捕歸案，據悉，劉喬安從美寄來台的古柯鹼高達1.5公斤，市價超過千萬元，相當驚人。

像劉喬安這樣因販毒被逮的還有網紅Toyz（劉偉健），台中市警方2021年在中部地區查獲多名藥頭，循線向上追查，隨即逮捕劉偉健，一審認為，劉偉健身為公眾人物，有不少年輕粉絲，一言一行應合於法度，以免引起仿效，卻販賣第二級毒品以謀暴利，實屬不該，審酌偵審期間坦承犯行，並供出上游使檢警查獲，符合減刑規定，判處應合併執行有期徒刑4年2月，目前人已入監服刑。

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【女王碰毒一路騙】八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

▲Toyz販賣判刑4年，目前人已入監服刑。（圖／翻攝自Toyz臉書）

2021曾入圍金馬獎最佳男配角、新人獎與金鐘獎的藝人高盟傑，2018年9月被警方查獲吸安非他命，2019年5月在台中潭子車上吸毒被警方查獲，2019年間以4,000元賣一小包二級毒品安非他命給魏姓毒蟲，依販賣第二級毒品罪判刑7年6月。

【女王碰毒一路騙】八點檔女星販毒詐財遭判14年　假釋出獄又率黑衣人討債

▲高盟傑多次吸毒被抓，2019年因販毒被判刑。（圖／翻攝自高盟傑臉書）

曾演出八點檔戲劇的演員洪曉玲，2007年因仲介販賣毒品，並擔任司法黃牛詐取他人財物，被判14年半重刑。2020年假釋後，2021與紀錄片導演劉蓮笙簽約，投資拍戲，最後卻因故沒下文，洪曉玲控告劉蓮笙涉嫌詐欺，去年竟帶著一群黑衣人到劉蓮笙姊姊的住處討債，劉姊報案後，檢察官根據洪曉玲與劉姊的LINE對話紀錄，認定洪曉玲的訊息足以讓人心生畏懼，依恐嚇取財等罪起訴。

★鏡週刊關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。



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