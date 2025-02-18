阿Ben一家定居台中　徐小可新店百坪豪宅低價售出

▲阿Ben與徐小可去年正式搬到台中生活。（圖／翻攝自白宮這一家臉書）

圖文／CTWANT

明星夫妻檔阿Ben、徐小可，去年初為了小孩教育，全家搬遷至台中，並在10月買下南屯區的百坪豪宅，並取名自稱「台中白宮」。據知情人士透露，為了盡快在台中安家，夫妻倆急著賣掉位於新北新店的130坪透天，最終以5150萬成交。

阿Ben、徐小可當年懷上老三「白菜魯」，因家中空間不足，才決定買房。他們看中了新店山區的8層透天，雖然距離市區需開車10至15分鐘，但阿Ben覺得這樣可以讓他遠離工作煩憂，房價也很合理。這棟8層透天樓共有6間臥室、1間書房、2個客廳、1個餐廳和電梯，不僅能保障家人隱私，徐小可還可以把爸爸接來孝親，算是一舉多得。

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▲為了在台中買新「家」，徐小可急著賣新店豪宅，開價還被阿Ben罵。（圖／翻攝自白宮這一家臉書）

不過去年夫妻倆加入台中直播公司，評估後認為台中對孩子教育更有利，於是去年初一家五口搬到當地深耕，一開始落腳於租屋處，但徐小可覺得這樣家不像家，開始物色台中的建案打算購屋，也一邊出售住不到5年的新店132坪8層樓透天。

▲徐小可花約2個月脫手新店房產，也順利買下台中南屯區物件，夫妻倆還把房子取名叫「台中白宮」。（圖／翻攝自白宮這一家臉書）

先前受訪時，徐小可透露新店房含裝潢5800萬，她開出來的價格連老公阿Ben都罵：「妳在做慈善喔！」但徐小可不求賺錢，只盼不要虧損太多，房子也因物美價廉，成功在2個月內以5150萬成交，白家也尋覓到心儀的台中物件。

▲除了在台中故直播事業，阿Ben夫妻也買高鐵月票兼顧演藝工作。（圖／翻攝自白宮這一家臉書）

台中新家雖然坪數不比舊家大，但有三房，且生活機能佳，夫妻倆對新環境地大人稀很滿意，碰到演藝工作需北上，則是搭捷運再轉高鐵，交通十分便利。在交屋後，阿Ben與徐小可第一件事就是到台中白宮，「放著詩歌⋯手牽手⋯擁抱獻上感謝禱告，最後用主禱文來為台中白宮做潔淨祝福」。

關於徐小可售出新店房子一事，本刊記者截至截稿前，無法取得回應。

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