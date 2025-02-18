小優遭閨密控爆料胡瓜首發聲！　認：我太容易相信人了

記者王靖淳／綜合報導

女星小優今（18）日被閨密指控，她爆料綜藝天王胡瓜跟女星宋羽葤鬧緋聞，因此遭到老闆吳宗憲解約。然而，繼吳宗憲發聲證實後，胡瓜在出席媒體餐敘時也做出回應。為此，小優透過IG限動發聲了。

▲小優負面傳聞不斷。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

小優表達對演藝圈這個大家庭的熱愛，但也透露自去年以來，一直受到某些人士的負面爆料，這讓她感到相當辛苦。儘管如此，她表示仍努力在各節目中表現出色，只希望為觀眾帶來歡笑。她對於能夠獲得綜藝天王胡瓜的理解，以及接受她的道歉表示感謝，並澄清關於她與女星宋羽葤之間的誤會，強調自己從未說過針對對方的任何負面言論，「我從來沒有說過羽葤主持是瓜哥撐腰這種話，都是因為廠商老闆的選擇，所以報導內容不是屬實的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

小優也提到了另一段困擾她的經歷，透露自己被一位親近的圈內女星閨密背叛。她表示彼此私下的對話不慎被洩漏，導致外界的誤解，儘管她已向受影響的人解釋並深刻反省，仍感到非常痛心。更讓她難過的是，這位曾經的好友近來患有憂鬱症，她在關心對方的同時，卻發生了這樣的事情，讓她開始反思自己太輕易相信人，「我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。」

▲小優IG限動發文。（圖／翻攝自Instagram／irisxbloomy）

最後，小優表示，她將在未來更加謹言慎行，並慎選朋友，她坦言這些事件雖然給她帶來了打擊，但也讓她更加珍惜那些真正支持和相信她的人。她感謝所有關心和支持她的人，無論她是否繼續留在容易文創，都對老闆吳宗憲的照顧表示感激，「經過這件事的教訓，今後必定謹言慎行也慎選朋友，越被打擊也越懂得珍惜相信我的人。最後不管我有沒有在容易文創，我都感謝憲哥的照顧，謝謝大家的關心。」

▲胡瓜出席媒體餐敘。（圖／記者蔡琛儀攝）

事實上，小優傳出在外亂放話胡瓜跟宋羽葤傳緋聞，讓老闆吳宗憲聽聞此事後感到不滿，加上先前對方多次爆出負面新聞，因此決定解約。胡瓜今（18）日出席媒體春酒餐敘，當他被問到小優爆料一事，語氣平和地說：「小優有打來道歉，我說沒事啦，這種小事情介意什麼，我們這麼多大事要忙。」並坦言並不介意，也要小優不要那麼不穩定。

【小優IG限動全文】

我很愛演藝圈這個大家庭，但從去年就一直被有心的人士爆料，讓我覺得很辛苦，不過我還是很努力的在節目上盡力表現，帶給大家歡樂。今天這個新聞很謝謝瓜哥願意聽我的道歉，對他造成困擾我很抱歉，但是我從來沒有說過羽葤主持是瓜哥撐腰這種話，都是因為廠商老闆的選擇，所以報導內容不是屬實的。

接下來就是被閨密出賣的部分，因為我跟好朋友私下對話被傳出去導致誤會，對此我也跟羽葤解釋，同時深刻反省！但這個人還是我曾經很要好的圈內女星，最近她憂鬱症我關心她，結果就發生這個事情了！我感到很難過，也覺得我太容易相信人了。

經過這件事的教訓，今後必定謹言慎行也慎選朋友，越被打擊也越懂得珍惜相信我的人。最後不管我有沒有在容易文創，我都感謝憲哥的照顧，謝謝大家的關心。