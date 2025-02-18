陳曉爆「分居拉黑陳妍希1年」！她徹底絕望　狗仔揭炸裂內幕：非常決絕

記者田暐瑋／綜合報導

陳曉2016年與陳妍希結婚，未料6月被大陸狗仔「推理君江小宴」爆料婚變，雙方始終沒有正面回應。沒想到，有「大陸第一狗仔」之稱的卓偉30日被曝光一段音檔，他提到陳曉、陳妍希至今尚未離婚，「但是他們分居已經1年多了。」

▲陳妍希、陳曉正式離婚。（圖／翻攝自陳妍希、陳曉工作室微博）

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至於之前報導指出陳妍希摘掉婚戒一事，卓偉表示分居1年才不戴婚戒，「說明她對這段婚姻、對陳曉應該已經徹底的絕望。」此外，卓偉表示陳曉是「突然提出離婚的」，一講完，他就直接收拾行李離開，「然後把陳妍希也拉黑了、微信拉黑、電話不接」，分居1年多以來，雙方都透過一位朋友傳話。

卓偉表示陳曉最近在橫店拍戲期間，雖然陳妍希有到場探班，但他避而不見。因此，卓偉認為「陳曉這次離婚是非常的決絕」，至於決絕原因，他表示自己不能說，「我要說出來就太炸裂了。」

▲陳妍希陳曉結婚8年。（圖／翻攝自微博／追瓜少年阿飛）



就連陳妍希去年底經歷父喪，悲痛證實父親離世的消息後，陳曉被傳沒有參加岳父的葬禮，掀起熱烈議論。陳曉在陳妍希公開喪父的消息後，不僅照常工作，之後發文更是隻字未提岳父，一度讓他和陳妍希的離婚傳言更加甚囂塵上。