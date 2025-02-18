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婁峻碩、高爾宣都結婚　他成「團內唯一單身成員」還捲進三角戀！

記者蔡琛儀／台北報導

自團體CHING G SQUAD出身的ChrisFlow唐仲彣推出分手情歌〈Give It Up〉，歌中透過一段三角戀故事把難捨及放下的撕裂苦痛盡情宣洩，化作千絲萬縷的情緒下其實蘊藏「斷捨離」的涵義，鼓勵大家在任何「有毒」的關係下能找到「放下」的勇氣並能果然斷開，才能脫離困境迎向更好了未來。

▲▼ChrisFlow唐仲彣〈Give It Up〉。（圖／星河音樂工作室提供）

▲唐仲彣新歌〈Give It Up〉源自於他自身感情經歷。（圖／星河音樂工作室提供）

歌曲的創作背後正是唐仲彣自身談過的感情經歷，他透露：「先前曾經曖昧過的一位對象以為她是單身，後來發現她其實還沒有跟前男友徹底斷開，那種痛苦、拉扯、沉溺其中卻想斷又斷不開的複雜情緒，讓我有感而發寫下這首歌。」儘管歷經放棄痛苦，但唐仲彣仍對愛情抱持憧憬，期望「下一個會更好」的他表示「希望能遇到真的想要定下來的人！」同時跟未來女友喊話：「如果是妳的愛，我要全部！」

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而逢生日前夕，唐仲彣還特別許下「成家立業」的新願望，「目前打算先達成幾個人生目標，其中一個就是先發滿三張專輯，完成之後如果剛好有對象，就立馬結婚吧！」坦言受到CHING G SQUAD成員高爾宣、芮德、婁俊碩都成家立業的影響，他表示：「看到大家都成家立業很替他們開心，也希望自己能更加努力，跟他們『看齊』！」被問到今年團體合體的可能性，唐仲彣表示：「今年團體每個人都有各自的規劃，還是老話一句，有緣必再相見！」

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