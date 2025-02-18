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TWICE多賢出演韓版《那些年》　「沈佳宜絕美造型」曝光

記者蔡琛儀／台北報導

南韓電影《妳是我眼中的蘋果》改編自台灣經典電影《那些年，我們一起追的女孩》，並由《Sweet Home 2》振永攜手「TWICE」成員多賢出演，「韓版沈佳宜」多賢表示：「其實我現在仍覺得像做夢一樣，因為我以『TWICE』成員身分出道後，曾和家人一起去電影院看電影，當時我爸媽曾說：『總有一天能在大銀幕上看到我們女兒吧！』我也夢想著自己能成為一名好演員，沒想到能有那麼好的機會遇到這部電影！」

▲▼《妳是我眼中的蘋果》。（圖／車庫娛樂提供）

▲《妳是我眼中的蘋果》改編自台灣經典電影《那些年，我們一起追的女孩》。（圖／車庫娛樂提供）

不過，多賢也坦言她其實壓力很大，她表示：「這是我第一部電影作品，所以很緊張，很擔心自己是否能勝任，但導演、振永前輩等演員們都幫了我很多，給了我許多建議，是很開心的拍攝現場。」印象深刻的部分，多賢表示：「電影中有『善雅』因考試考砸而哭泣的場景，拍完那場戲後我內心變得很舒暢。原本詮釋這個角色時覺得很辛苦，但拍完那場戲後覺得演戲很有趣！」

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多賢以「TWICE」成員身分出道9年多，藉由《妳是我眼中的蘋果》正式開啟演員之路，多賢表示光能收到劇本就很幸福了，她說：「很想飾演身穿制服的學生角色，沒想到剛好就有了這個機會，沒有不參演本作的理由。」而對於詮釋「善雅」一角的重點，多賢表示：「至今我從未展現過我最真實的情感，覺得要成為真正的自己後才能詮釋『善雅』這個角色，因此我很努力打破那個框架。」

▲▼《妳是我眼中的蘋果》。（圖／車庫娛樂提供）

▲《妳是我眼中的蘋果》由振永、多賢出演。（圖／車庫娛樂提供）

「B1A4」成員出身的振永，藉由《我裡面的那傢伙》、《Sweet Home 2》、《Sweet Home 3》等作展現精彩演技，近期還長住台灣拍攝電影，振永表示：「我很喜歡原作電影，看了大概5次，收到本作邀約的一個月前又看了一次，覺得是命中注定，一定要參演本作！雖然很緊張，但很努力地進行拍攝了！」

他也透露自己為了「振宇」這個角色費盡苦心，他表示：「看起來必須很適合穿制服才對，所以很努力讓自己看起來年輕一點！」也很努力準備了動作戲，他表示：「動作戲比想像中多，我努力以『振宇』的感覺去展現有點生疏又努力的模樣！」

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