和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

記者張筱涵／綜合報導

韓大型經紀公司YG娛樂從勝利醜聞到現在社長梁鉉錫（楊賢碩）也涉嫌性招待，一連串的事件鬧得沸沸揚揚，遭到各方民眾抵制，而被報導在2014年7月有和梁鉉錫一起出席的「YG世界級韓星」也接受了訪問，身分線索同時曝光。

▲梁鉉錫被爆涉嫌性招待。（圖／視覺中國CFP）

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在被爆料發生於2014年7月的性招待酒席的場合，不只梁鉉錫和一些YG娛樂的理事們都有在其中，還有一名世界級知名的旗下歌手。據韓媒《newsway》報導，該名歌手對此回應：「並沒有去接待，只是去打招呼而已，我完全不知道有性招待這件事情，鄭媽媽桑也只是認識的人而已。」而這名歌手現在已經離開YG娛樂，以自己的名義創立了新公司。

韓網友看了這2線索後第一時間想到的就是以《江南STYLE》走紅全球的PSY，每個人都感到相當驚訝外，這也讓PSY曾吸毒的過往又被拿出來討論。而他之所以會被聯想是因為他2010年至2018年時的確是YG娛樂旗下藝人，同時在2019年也以自己的名義設立了P Nation經紀公司，目前旗下藝人有Jessi、泫雅、金曉鐘（E'dawn）。

▲▼韓網推測和梁鉉錫一起出席的就是曾為旗下藝人的PSY（三排最右）。（圖／翻攝自YG Family Concert en Ecuador臉書、《theqoo》）

另外，梁鉉錫對於涉嫌性招待一事則說：「的確有出席，但不知道有關性招待的事，聚餐費用也沒有結帳，完全不知情，和富豪們也都沒有進一步的接觸，鄭媽媽桑的話的確是認識，但不知道為什麼那些（酒店）女生會出席。」

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