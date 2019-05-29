ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

和YG社長現身性招待酒席「國際級韓星出面了」　網嚇傻揭他吸毒史

記者張筱涵／綜合報導

韓大型經紀公司YG娛樂從勝利醜聞到現在社長梁鉉錫（楊賢碩）也涉嫌性招待，一連串的事件鬧得沸沸揚揚，遭到各方民眾抵制，而被報導在2014年7月有和梁鉉錫一起出席的「YG世界級韓星」也接受了訪問，身分線索同時曝光。

梁鉉錫（楊賢碩）。（圖／視覺中國CFP）

▲梁鉉錫被爆涉嫌性招待。（圖／視覺中國CFP）

請繼續往下閱讀...

在被爆料發生於2014年7月的性招待酒席的場合，不只梁鉉錫和一些YG娛樂的理事們都有在其中，還有一名世界級知名的旗下歌手。據韓媒《newsway》報導，該名歌手對此回應：「並沒有去接待，只是去打招呼而已，我完全不知道有性招待這件事情，鄭媽媽桑也只是認識的人而已。」而這名歌手現在已經離開YG娛樂，以自己的名義創立了新公司。

韓網友看了這2線索後第一時間想到的就是以《江南STYLE》走紅全球的PSY，每個人都感到相當驚訝外，這也讓PSY曾吸毒的過往又被拿出來討論。而他之所以會被聯想是因為他2010年至2018年時的確是YG娛樂旗下藝人，同時在2019年也以自己的名義設立了P Nation經紀公司，目前旗下藝人有Jessi、泫雅、金曉鐘（E'dawn）。

YG FAMILY。（圖／翻攝自YG Family Concert en Ecuador臉書）

▲▼韓網推測和梁鉉錫一起出席的就是曾為旗下藝人的PSY（三排最右）。（圖／翻攝自YG Family Concert en Ecuador臉書、《theqoo》）

▲韓網推測和梁鉉錫一起出席的就是曾為旗下藝人的PSY。（圖／翻攝自PSY臉書、《theqoo》）

另外，梁鉉錫對於涉嫌性招待一事則說：「的確有出席，但不知道有關性招待的事，聚餐費用也沒有結帳，完全不知情，和富豪們也都沒有進一步的接觸，鄭媽媽桑的話的確是認識，但不知道為什麼那些（酒店）女生會出席。」

★圖片為版權照片，由視覺中國CFP供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經許可，不得部分或全部轉載！

22位「高潮女孩」的對比照　自慰過後露出閃亮自信笑容

推薦閱讀

想念聖圭就來首爾這間茶餐廳！超好拍+不吃會後悔菠蘿油

想念聖圭就來首爾這間茶餐廳！超好拍+不吃會後悔菠蘿油

直擊／宋仲基放閃宋慧喬：老婆為我加油♥　甜曝「婚後心情」

直擊／宋仲基放閃宋慧喬：老婆為我加油♥　甜曝「婚後心情」

首爾直擊／宋仲基：我很擔心被罵　隔3年接戲「背後有原因」

首爾直擊／宋仲基：我很擔心被罵　隔3年接戲「背後有原因」

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

我們將一起填滿，直到故事的最後一頁！SHINee閃耀11年音樂路

我們將一起填滿，直到故事的最後一頁！SHINee閃耀11年音樂路

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

馬東石確定6/18來台！　席維斯史特龍重金買下《極惡對決》版權

馬東石確定6/18來台！　席維斯史特龍重金買下《極惡對決》版權

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

孝琳被爆「霸凌同學3年」拿話筒砸頭　收回提告嗆聲低調認：已和解

安宰賢腫一圈不是因為胖！　襯衫一脫「巨大塊二頭肌露出」女粉好high

安宰賢腫一圈不是因為胖！　襯衫一脫「巨大塊二頭肌露出」女粉好high

CL疑梁鉉錫帶衰「個人綜藝沒了」　南韓論壇發聲明：全面抵制YG！

CL疑梁鉉錫帶衰「個人綜藝沒了」　南韓論壇發聲明：全面抵制YG！

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

快訊／韓國藝人來台發展突消失！自爆：被經紀人強拍裸照與影片

喬媽親友轟喬爸「沒工作靠女兒賺」！　喬喬工作內容終於曝光…經紀公司說清

直播前一天喝爛醉「毀了900萬業配」　經紀人爆實名…竟是零負評女星！

孫生約到明日花綺羅！　「完事圍一條浴巾笑很爽」自曝床照掀暴動

喬爸駁「人渣作秀」6點聲明自清　曝法院認證：喬媽情緒管理問題

鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」

喬喬親筆信曝光　和媽媽約好「下次見面」無奈：為什麼抹黑我們？

夢多爆穩交「小13歲混血辣模」！　深夜打扮清涼帶回家…疑洩同居ing

從同學手機看到「媽媽過世新聞」　喬喬首吐埋藏半個月心情

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

梁鉉錫, 楊賢碩, PSY

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 《獨孤》太師回來了！　徐正溪《鳳奕》癡情撩何泓姍：此生不負妳
  2. 拍《冰與火》窮到買不起機票…窩在貨車裡睡！　花9年翻身成「水行俠」
  3. 老公難當！「日花1.2萬住月子中心」還被嫌摳　吳奇隆爆連婚戒都是前妻買單
  4. 有吳慷仁還不夠　鍾瑤與他的曖昧期「橫跨兩任男友」
  5. 遊牧影展得獎名單！Janet夫妻檔《麵包工廠》奪下最大獎
  6. 鍾瑶深夜樹林旁激戰小張震！　一下車全身貼上去「埋頭狂親彼此」
  7. 劉詩詩爆婆媳糾紛「奔回北京娘家哭訴」！　忍4年委屈罹產後憂鬱
  8. 完全不知道故事就接下電影！資深影后「這頂」有玄機
  9. 《哥吉拉II怪獸之王》開箱／4大怪獸世紀同框⋯最後30分鐘感動到哭！片尾有2個彩蛋
  10. 寵愛豆寵上天！　機身、餐桌全貼滿世勳…「專屬飛機載客3個月」狂炸了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366