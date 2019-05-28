想念聖圭就來首爾這間茶餐廳！超好拍+不吃會後悔菠蘿油

文／Shanny

「為什麼你要在韓國吃菠蘿油和絲襪奶茶？」「為什麼要在韓國吃港點？」因為我歐巴去過，所以我要去！「午后香港」的菠蘿油好吃到我回台灣連續幾個禮拜，都在台北各處尋覓好吃的波蘿油，但還是找不到這麼好吃的怎麼辦（淚）～

▲INFINITE聖圭個人專輯拍攝景點。（圖／翻攝自INFINITE官網、Naver Blog muzmon）

現在人正在軍隊中努力的INFINITE主唱大人金聖圭，2018年初發行的第一張SOLO正規專輯當中，很重要的概念照拍攝地點之一，就是這家名為「午后香港」的港式茶餐廳，但要說是茶餐廳的話，餐點選項似乎也沒有多到能這麼稱呼的程度，大概就像咖啡廳這樣。

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外觀純白簡樸的午后香港（오후홍콩），根本就是網美店無誤。

地址：서울 동작구 흑석로13가길 29

營業時間：10:00-22:00

店家Facebook：請點此

鄰近地鐵九號線黑石站4號出口，地圖看起來有點小複雜，但實際走一遭覺得簡直是超級複雜啊，完全藏身在小巷弄裡，那種絕對會讓你誤以為自己走進民宅後院的感覺，找尋小店的樂趣歡迎體驗（笑）。

▲INFINITE聖圭個人專輯拍攝景點。（圖／翻攝自Naver Blog muzmon）

到訪午后香港，當然是想朝聖圭哥坐過的位子嘛！不過店家附近是中央大學校區，真的在午後前往的現實就是.....

店內一位難求，在午後冒出滿滿享用下午茶的年輕男女，要求得一張空桌也是很辛苦的午後呢！

下午三點半，店內僅剩的一張空桌還能讓我好好拍張照，假掰呈現店內悠閒的角落樣貌，但各位知道現實是怎樣就好，一定要選個好時間過來才行唷！但我也必須誇獎午后香港親切的店員，在另一張雙人小圓桌幫我們加成了四人座，稍微擁擠但還可接受。

店裡的菜單很豪華地用26吋iMAC播放，餐點和幾項人氣飲品簡單列在下面：

뽀로빠오(菠蘿包) w2,500 뽀로야우(菠蘿油) w2,900 핫초코(熱巧克力) w4,700 녹차라떼(抹茶拿鐵) w4,700

밀크티(奶茶) w4,900 카모마일(甘菊茶) w4,700 아메리카노(美式咖啡) w3,500 카페라떼(拿鐵咖啡) w4,200

一定要說菠蘿油和菠蘿包的韓文讀音太逗了，講出來尷尬到想撞牆，友人建議直接講中文就好，免得自己尷尬死，另外要筆記一下午后香港的新規定，可能是生意太好，現在多了內用每人低消一杯飲料的規定，點麵包不行唷，一定得是飲料。

店裡除了飲料之外，就只有菠蘿們這項餐點，貼心標註麵包出爐的時間，雖然當下有點擔心三個小時前出爐的菠蘿口感，但後來實際品嚐覺得擔憂是多餘的，這個麵包櫃的保溫效果非常優秀。

四人擠一張小圓桌的畫面，拍起來雖然有點凌亂，但必須說店內的光線和佈置色系，還是有把凌亂的畫面救回來一些。

餐點完成時，櫃檯店員會呼叫內容請你去取餐，同時用這個鐵盤裝盛，用完餐之後也請自己整理端回櫃台，算是挺自助式的。

菠蘿油表面的色澤一副我很酥脆、我很美味的樣子，幾度想放棄拍照直接開吃的，但說是這麼說，要我真的這樣做還真不太可能。

完美詮釋外皮酥脆、內層柔軟、奶油香甜的特色，唯一能夠挑剔的部分就只有切下去一直掉屑，盤子髒亂到好像我是幼兒一樣，立刻推薦給香港朋友請他去鑑定；熱量很高很罪惡這種事請暫時不要想起，因為真的好吃到心甘情願放棄在今天減肥，然後再點一顆（誤）。

大概就是這麼髒，光線也大概是這麼的美麗迷人，即使桌上那盞檯燈很佔空間，我也捨不得移開它。

螞蟻系絲襪奶茶，必須甜的絲襪奶茶，毫無意外就是很甜，但同時是香氣很濃郁的我就欣然接受，所以這杯我也很喜歡。

再次炫耀午后香港美好的燈光，賜給我美好的午茶拍照時光，這裡真的非常好拍，於是不意外即使藏身在蜿蜒巷弄裡，下午也聚集這麼多人潮的理由了，在我們用餐期間也來了好幾組找不到位子而離開的顧客，店內不限用餐時間，所以午後能在這裡佔有一席感覺也算是運氣很好了。

用完餐離開前，還幫朋友外帶了一份菠蘿油和奶茶，外帶包裝和午后香港的風格一樣簡約好看。嚐到超級好吃的菠蘿油感覺超幸福，我想下一回到首爾絕對會回訪的店家，午后香港必定是其中之一。

（以上圖片皆由Shanny提供，請勿隨意翻拍以免侵權。）

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Shanny

以迷妹熱血遊走韓國，吃喝玩樂眼裡所見盡是IDOL，從SHINee、INFINITE到Golden Child，不旅行的時候，就是在醞釀下一趟飛行，看更多請到粉絲團【翹翹板上的迷妹戀習記】

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